Τζιτζικώστας από Φινλανδία: Χτίζουμε σταθερά ένα αξιόπιστο δίκτυο μεταφορών σε ολόκληρη την ήπειρο

Επίσημη επίσκεψη στη Φινλανδία πραγματοποίησε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος αρχικώς συμμετείχε σε επιχείρηση παγοθραυστικού στον Κόλπο της Φινλανδίας (Βαλτική Θάλασσα), συνοδευόμενος από την Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας Lulu Ranne, τονίζοντας ότι «στη Φινλανδία, το ‘σπάσιμο του πάγου’ δεν είναι απλώς μια έκφραση, αλλά μια σπουδαία αποστολή, απαραίτητη όχι μόνο για το εμπόριο και τη συνδεσιμότητα, αλλά και για την ετοιμότητα, την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης».

Η ΕΕ έχει στηρίξει τρία έργα που αφορούν σε παγοθραυστικά της Φινλανδίας, συνολικού ύψους περίπου 44 εκ. ευρώ.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Τζιτζικώστας, «χτίζουμε σταθερά ένα αποτελεσματικό, αξιόπιστο και υψηλών επιδόσεων δίκτυο μεταφορών σε ολόκληρη την ήπειρο. Το δίκτυο αυτό πρέπει να υπηρετεί την Ευρώπη σε όλη της την πολυμορφία, από τους νότιους λιμένες έως τις βόρειες θαλάσσιες οδούς. Και αυτό περιλαμβάνει τη διατήρηση και την ενίσχυση της ικανότητας παγοθραυστικών στη Βαλτική Θάλασσα και την Αρκτική. Σήμερα, αυτή η ικανότητα είναι κάτι περισσότερο από μια τεχνική αναγκαιότητα. Έχει γίνει στρατηγικό πλεονέκτημα, όχι μόνο για το εμπόριο και την κινητικότητα, αλλά και για την ετοιμότητα της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας».

Ο κ. Τζιτζικώστας στη συνέχεια απηύθυνε ομιλία στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενώ είχε διμερείς συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων της χώρας Sakari Puisto και με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Φινλανδίας Joakim Strand.

Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι κοινές προτεραιότητες ΕΕ και Φινλανδίας για τις υποδομές, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την ανταγωνιστικότητα, τη στρατιωτική κινητικότητα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ακολούθως ο Επίτροπος παρέστη σε εκδήλωση για το λιμάνι HaminaKotka, όπου παρέδωσε επιχορήγηση ύψους 3 εκ. ευρώ εκ μέρους της ΕΕ για το έργο της εγκατάστασης της αναγκαίας υποδομής για τη μετάβαση του λιμανιού σε εναλλακτικά καύσιμα. Συγκεκριμένα, το λιμάνι θα αναπτύξει χερσαία παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, εξυπηρετώντας έτσι τα πλοία στον διάδρομο Σκανδιναβίας – Μεσογείου.

Ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε τη σταθερή επένδυση της ΕΕ στο μέλλον των λιμανιών και της ναυτιλίας, που περνά μέσα από τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας.

«Οι λιμένες της Ευρώπης είναι κάτι περισσότερο από υποδομές, είναι οι πύλες μας, συνδέοντας τους διαδρόμους μεταφορών μας με τις παγκόσμιες αγορές και εδραιώνοντας την ισχύ της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία. Περίπου το 74% των εμπορευμάτων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ευρώπη ταξιδεύουν δια θαλάσσης. Και είμαστε υπερήφανοι που η Ευρώπη φιλοξενεί μερικές από τις καλύτερες, πιο καινοτόμες λιμενικές εγκαταστάσεις από οπουδήποτε στον κόσμο. Η ΕΕ παρέχει τη μέγιστη δυνατή στήριξη για τη βιώσιμη και την ψηφιακή μετάβαση των λιμανιών. Η επένδυση αυτή θα καταστήσει τις θαλάσσιες μεταφορές καθαρότερες, αποδοτικότερες και ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις. Θα βοηθήσει τα πλοία να μειώσουν τις εκπομπές, παράλληλα με τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας του λιμένα. Αυτή η επένδυση δεν είναι απλώς μια οικονομική συνεισφορά. Πρόκειται για ένα πρακτικό και στρατηγικό βήμα προς έναν καθαρότερο, πιο απρόσκοπτο ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο. Μια στρατηγική που αποφέρει αποτελέσματα για το κλίμα, την οικονομία και τους συμπολίτες μας», υπογράμμισε ο Επίτροπος.