MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε Στουρνάρα: Εκτός από το λυσάρι με ατάκες των τρολ, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Απάντηση στους κύκλους του Γιάννη Στουρνάρα έδωσαν πηγές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα από την Αμαλίας σχολίαζαν: «Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Αλέξη Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ.

Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ».

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μίλτος Καρατζάς: Είδατε ότι πέρσι, με μία τραγουδίστρια άγνωστη με καταπληκτική φωνή, τι πετύχαμε στην Eurovision

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 4.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας στις “Ημέρες Καριέρας” – Σε ποια επαγγέλματα η ζήτηση είναι μεγάλη

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Ήταν μεγάλη αλλαγή και ευθύνη, όπως εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ιταλία: Πέντε μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης καταδικάστηκαν για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Αηδονά για Νέα Τούμπα: “Να κατασκευαστεί ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας του ΠΑΟΚ”

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Ο Νο1 ξηρός καρπός για αντιγήρανση και μακροζωία