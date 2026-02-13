Τσίπρας σε Στουρνάρα: Εκτός από το λυσάρι με ατάκες των τρολ, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο

Απάντηση στους κύκλους του Γιάννη Στουρνάρα έδωσαν πηγές από το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα από την Αμαλίας σχολίαζαν: «Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Αλέξη Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ.

Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο.

Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου στη ΓΣΕΕ».