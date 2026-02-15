MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας σε Κακλαμάνη: Η Βουλή να αγοράσει τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επιστολή με την οποία προτείνει την αγορά από τη Βουλή των φωτογραφιών που διέρρευσαν στο ebay από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, απέστειλε στον Νικήτα Κακλαμάνη ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας προτείνει την αγορά των φωτογραφικών από το ίδρυμα της Βουλής, ως «φόρο τιμής» και ως «τεκμήριο του ηρωισμού», με το οποίο αντιμετώπισε ο ελληνικός λαός τη ναζιστική λαίλαπα.

Πιο αναλυτικά η επιστολή του Αλέξη Τσίπρα στον πρόεδρο της Βουλής: 

Προς
Αξιότιμο 
Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων,
Κύριο Νικήτα Κακλαμάνη
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2026

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε
Θα έπεσαν προφανώς στην αντίληψή σας τα δημοσιεύματα, ότι πωλητής από το Βέλγιο έβγαλε σε δημοπρασία στο ebay φωτογραφίες, που κανείς δεν ήξερε την ύπαρξή τους και αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μάη του 1944, και σύμφωνα με τις ενδείξεις είναι αυθεντικές. 
Πρόκειται για μοναδικά ντοκουμέντα μιας περιόδου σκότους, τρόμου, αλλά και ηρωισμού του λαού μας. Οι Έλληνες πατριώτες που απεικονίζονται εκεί, τα πρόσωπα που δεν βολεύτηκαν παρά μόνο στον ήλιο και κανένας φόβος δεν τα αλλοιώνει λίγο πριν στηθούν στον τοίχο, δίνουν υπόσταση σε μια συγκλονιστική στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας.  
Παίρνω λοιπόν το θάρρος να σας προτείνω, το Ίδρυμα της Βουλής να αγοράσει αυτές τις φωτογραφίες, ως φόρο τιμής στην αντίσταση και τους νεκρούς της, αλλά και ως τεκμήριο του ηρωισμού με τον οποίο ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε τη  λαίλαπα της ναζιστικής κατοχής. 
Πιστεύω, όπως είμαι βέβαιος κι εσείς, αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, ότι οι τελευταίες στιγμές Ελλήνων πατριωτών, η απεικόνιση της τραγωδίας αλλά και του θάρρους τους, δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο συναλλαγής, αλλά να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της Βουλής και της πατρίδας. 

Με εκτίμηση 
Αλέξης Τσίπρας

Αλέξης Τσίπρας Βουλή Καισαριανή Νικήτας Κακλαμάνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Φάνης Λαμπρόπουλος: Η τηλεόραση είναι λίγο χρηματιστηριακή, σήμερα είσαι και αύριο δεν είσαι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έτρεξαν στη μνήμη του Άλκη με ισχυρά μηνύματα κατά της οπαδικής βίας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κώστας Καραμανλής για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα

ΧΑΛΑΡΑ 16 ώρες πριν

Ούτε στα 20 ούτε στα 50 – Αυτή είναι η ηλικία στην οποία είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 36 δευτερόλεπτα πριν

Σορός βρέθηκε να επιπλέει στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει τη χώρα