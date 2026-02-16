Τσίπρας από Λάρισα: Εσείς λέτε “βγες μπροστά”, εγώ απαντώ “πάμε μαζί να βγούμε μπροστά”

Με ένα προσκλητήριο συλλογικής δράσης και μια δέσμη οκτώ συγκεκριμένων προτάσεων για την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα, ο Αλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε στη Λάρισα την παρουσίαση του βιβλίου του με τίτλο «Ιθάκη».

Σε μια κατάμεστη αίθουσα, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα για την ανάγκη μιας προοδευτικής κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί από μόνη της αν η ίδια η κοινωνία δεν «πάρει την υπόθεση στα χέρια της».

Απαντώντας στο αίτημα των παρευρισκομένων για ανάληψη πρωτοβουλιών, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως έχει πλήρη επίγνωση του βάρους της ευθύνης που του αναλογεί. Απευθυνόμενος στο πλήθος, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στο αίτημα των πολιτών να βγει εκείνος μπροστά, ο ίδιος απαντά ότι τώρα είναι η ώρα του «μαζί» και πως όλοι μαζί οφείλουν να βγουν στο προσκήνιο, τοποθετώντας τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι που θα οδηγήσει στην Ιθάκη. Τόνισε μάλιστα πως αυτό που διακυβεύεται τελικά είναι κάτι πολύ σημαντικότερο από μια απλή πολιτική κίνηση, καθώς αφορά τις ίδιες τις ζωές των πολιτών.

Στο επίκεντρο της ομιλίας του βρέθηκε η αγροτική πολιτική, με τον κ. Τσίπρα να προτείνει τη μεταφορά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία, την ίδρυση Εθνικής Τράπεζας Γης, καθώς και τη θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός διατήρησε σε υψηλούς τόνους την αντιπαράθεση με τη συνδικαλιστική ηγεσία, σχολιάζοντας δηκτικά την πολυετή παρουσία του κ. Παναγόπουλου στη διοίκηση της ΓΣΕΕ.