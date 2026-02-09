Την Τρίτη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 10/2 η συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη, όπου θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Κ. Τσιάρας: Μέχρι τέλος του μήνα η ρύθμιση για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Alpha Radio 98.9. ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, είπε, πως το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ευλογιά και το σχέδιο αντιμετώπισής της, καθώς και τα μέτρα αποζημίωσης των κτηνοτρόφων. Παράλληλα ανακοίνωσε, ότι στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ όπως είπε έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά.

