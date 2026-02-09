MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Τρίτη η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 10/2 η συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και κυβερνητικά στελέχη, όπου θα ανακοινωθεί το εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας και μέτρα για την προοπτική βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Κ. Τσιάρας: Μέχρι τέλος του μήνα η ρύθμιση για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία

Μιλώντας στο ραδιόφωνο Alpha Radio 98.9. ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, είπε, πως το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι η ευλογιά και το σχέδιο αντιμετώπισής της, καθώς και τα μέτρα αποζημίωσης των κτηνοτρόφων. Παράλληλα ανακοίνωσε, ότι στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ όπως είπε έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά.

Ο υπουργός ερωτηθείς μεταξύ άλλων για τις κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα την Παρασκευή 13/02, επεσήμανε ότι προχωρούν σε υλοποίηση οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και τόνισε ότι στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση για το αποφορολογημένο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ όπως είπε έρχεται νομοθετική ρύθμιση για το 100% αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ κ.ά.

Κτηνοτρόφοι Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Η ημερομηνία του τραγικού δυστυχήματος τυπωμένη στη φανέλα του ΠΑΟΚ – Δείτε φωτο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 8 ώρες πριν

Τελλόγλειο: Παρατείνεται η έκθεση “Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε”

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Η Κλέλια Ανδριολάτου πόζαρε με λευκό κορμάκι στο Instagram – Δείτε τις φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Πρόσκληση Τραμπ σε Μητσοτάκη για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τον Φεβρουάριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ανήλικη βρέθηκε μεθυσμένη στο λιμάνι Ρεθύμνου – Δύο συλλήψεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας για την ελληνική γλώσσα: Θεμέλιο της δημοκρατίας και του πολιτισμού