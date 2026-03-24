Θεσσαλονίκη: Στο Ινστιτούτο Μεταφορών ο Μητσοτάκης – Τον υποδέχτηκε ο ΚΥΩΝ, είδε το καινοτόμο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας

Ο σκύλος – ρομπότ Κύων υποδέχτηκε σήμερα τον πρωί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα ήταν μεγάλη η χαρά του που ξάπλωσε για να του δείξει την αγάπη του και την υπακοή του.

Ο πρωθυπουργός που εντυπωσιάστηκε από την στάση του ΚΥΩΝ, εξέφρασε τη θέληση να τον πάρει μετά στο Μέγαρο Μαξίμου ενώ κάποιος ακούστηκε να λέει στον κ. Μητσοτάκη ότι είναι καλύτερος από τον Πίνατ τον σκύλο του που ζει μαζί του στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό να απαντά «δεν ξέρω αν είναι καλύτερος αλλά το παλεύει».

Ο ΚΥΩΝ είναι σκύλος ρομπότ που μπορεί να συμμετέχει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού ανθρώπων σε φυσικές καταστροφές.

Στην ξενάγηση που έκαναν τα στελέχη του ΙΜΕΤ στον πρωθυπουργό του έδειξαν το σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας που ανέπτυξε το Ινστιτούτο.

Ο κ. Μητσοτάκης σε δηλώσεις του ανέφερε η καινοτομία και η έρευνα έχει πρακτικά αποτελέσματα στην βελτίωση της καθημερινότητας.

«Με μεγάλη χαρά επισκέπτομαι για ακόμα μία φορά ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας, το ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη, για να διαπιστώσω πώς έρευνα με μεγάλο βαθμό καινοτομίας στην Ελλάδα έχει πολύ πρακτικά αποτελέσματα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στη Θεσσαλονίκη. αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ ουσιαστικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, παίρνοντας ανοιχτά δεδομένα από τη Google αλλά και χρησιμοποιώντας άλλες πηγές δεδομένων που μπορούμε ποια να συνθέτουμε μία εξαιρετικά καλή εικόνα της κίνησης σε πραγματικό χρόνο, να κάνουμε προβλέψεις για το πώς θα είναι η κίνηση στο μέλλον, να παρεμβαίνουμε στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη ροή της κίνησης και βέβαια να εντοπίζουμε σημεία τα οποία είναι επίφοβα για ατυχήματα, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τροχαία ατυχήματα και βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια. Είναι πολύ σπουδαία η δουλειά που έχετε κάνει» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης που πρόσθεσε ότι στόχος είναι το σύστημα αυτό να μεταφερθεί και στην Αθήνα ενώ επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει «προικίσει» με σημαντικά έργα τη Θεσσαλονίκη.

«Ο επόμενος στόχος είναι να φέρουμε το αντίστοιχο σύστημα στην Αθήνα, έχετε ήδη μιλήσει με τον αναπληρωτή υπουργό και θα φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις γιατί θέλουμε η καινοτόμος έρευνα που γίνεται στην πατρίδα μας να έχει πρακτικές εφαρμογές. Αυτό που γίνεται εδώ είναι οδηγός όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για να βρισκόμαστε, όπως μας είπε και η Google στην παγκόσμια πρωτοπορία του πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε δεδομένα και πώς η τεχνητή νοημοσύνη τελικά μεταφράζεται σε μία καλύτερη πραγματικότητα για τους πολίτες. Για τη Θεσσαλονίκη, την οποία έχουμε προικίσει με πολύ σημαντικά έργα υποδομής, το μετρό, η επέκταση του μετρό, το Flyover, δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα παντού να κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Άρα και ένα κέρδος της τάξης του 10-15% ως προς τη μείωση της κυκλοφορίας, ειδικά τις ώρες αιχμής, στην Αττική, μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη και σχετικά γρήγορη διαφορά. Ο ίδιος θα ασχοληθώ προσωπικά για να φέρω το σύστημα αυτό στην Αττική, έχετε τη στήριξή μας“.

Από την πλευρά του ο διευθυντής ερευνών του ΙΜΕΤ, Ευάγγελος Μητσάκης αναφέρθηκε στο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας και τόνισε ότι «Έχουμε αναπτύξει μία καινοτόμα τεχνολογία σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα, με τη Google, η οποία έχει αποδείξει στη Θεσσαλονίκη ότι μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα στη διαχείριση της κυκλοφορίας, στην καθημερινότητα των πολιτών, γιατί όλοι το βιώνουμε καθημερινά τη συμφόρηση και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε άμεσα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο πολύ σημαντικό και πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αττική» .

Από την πλευρά της GOOGLE η κ. Βικτώρια Καλφάκη χαρακτήρισε ως καταπληκτική τη δουλειά που έχει γίνει στο ΙΜΕΤ.

«Η δουλειά που έχει γίνει εδώ από τους ανθρώπους είναι καταπληκτική. Εκμεταλλεύονται δεδομένα που τα δεδομένα είναι πλούτος για τέτοιου είδους ερευνητικά πρότζεκτ που φυσικά μεταφράζονται στην καθημερινότητα των πολιτών και ανυπομονούμε να ανανεώσουμε και να πάμε παραπέρα τη συνεργασία μας» ανέφερε.