Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανικής βάσης από την νέα επένδυση στα Ναυπηγεία Ελευσίνας – Παρούσα και η Γκιλφόιλ

«Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story για την ελληνική βιομηχανία, τη ναυπηγική και την οικονομία της πατρίδας μας», τόνισε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της δημιουργίας του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού και την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κορεατική εταιρεία Sung Shin Rolling Stock Technology, στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στο χώρο των Ναυπηγείων, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Κυρανάκη, της Πρέσβεως των ΗΠΑ κας Kimberly Guilfοyle και του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας κ. Juseong Lim.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική συνέχεια της αναγέννησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, που ξεκίνησε το 2022 «όταν πήρε σάρκα και οστά το σχέδιο εξυγίανσης με το οποίο ξαναλειτούργησαν και πήραν ζωή και προοπτική». Για να γίνει αυτό, πρόσθεσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC «συνέβαλαν με ομολογιακό δάνειο ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο εγγυηθήκαμε ως υπουργείο Ανάπτυξης με νομοθετική ρύθμιση πριν λίγους μήνες, ώστε χιλιάδες άνθρωποι να δουλεύουν ξανά και να δοθεί νέα πνοή στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία».

O Υπουργός Ανάπτυξης παράλληλα σημείωσε ότι πρόκειται για μια ακόμη ισχυρή απόδειξη της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ, η οποία αποτελεί βασική επιλογή ασφάλειας και σταθερότητας για την πατρίδα μας. «Αναμένω από την ONEX ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο master plan, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνουν πράξη νέες επενδύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, με νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης άνοιξε ο δρόμος για την αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. «Το λιμάνι των Ναυπηγείων έχει τη δυνατότητα πλέον να εξελιχθεί σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της χώρας», υπογράμμισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τη δημοτική αρχή της πόλης, επιδιώκοντας την συναίνεση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όποιο επενδυτικό βήμα προκύψει.