Τασούλας στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ: Μία ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει καλύτερες πόλεις και χωριά

Τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης υπογράμμισε σε γραπτό χαιρετισμό του προς το Συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κάτι τόσο οικείο σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Μία ισχυρή και ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση σημαίνει καλύτερες πόλεις και καλύτερα χωριά, σημαίνει ζωή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», επισημαίνει ο ΠτΔ.

«Έχετε αναλάβει, με την εντολή των δημοτών σας, ένα πολύ σημαντικό έργο, να κάνετε τη ζωή όλων καλύτερη, να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, να εργαστείτε στενά με τις Περιφέρειες και το κεντρικό κράτος για να γίνουν όσα χρειάζεται ο κάθε τόπος χωριστά, αλλά και όλοι μαζί», τονίζει, απευθυνόμενος στους δημάρχους.

Αναφέρει ότι γνωρίζει τις δυσκολίες στο έργο τους από την οικονομική κρίση, την πανδημία και την ενεργειακή κρίση, αλλά σημειώνει πως παρ’ όλα αυτά, οι Δήμοι κατάφεραν να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες και ιδίως όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

«Ταυτόχρονα, τα τελευταία χρόνια κληθήκατε να αξιοποιήσετε πάνω από 7 δισεκατομμύρια ευρώ πόρους, από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, και προωθήσατε έργα που αφορούν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητάς μας -από τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, που είναι κρίσιμη για την ενίσχυση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, αστικές αναπλάσεις σχολικά κτίρια και φυσικά πολλές υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης», προσθέτει.

Επίσης ο κ. Τασούλας εκφράζει τη χαρά του, διότι, σύντομα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα αποκτήσει ένα νέο επικαιροποιημένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα της δίνει τα απαραίτητα εργαλεία, μεγαλύτερες δυνατότητες και μεγαλύτερες ευθύνες και είναι μία ευκαιρία να διορθωθούν σφάλματα και παραλείψεις.

