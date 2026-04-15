ΣΥΡΙΖΑ: Οι αποκαλύψεις για τον “άριστο” της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Μακάριο Λαζαρίδη, δεν έχουν τελειωμό

Στην υπόθεση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, επιμένει με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ethnos.gr, αμέσως μετά την παραίτηση του Μ. Λαζαρίδη από τη θέση ειδικού συμβούλου στη γενική γραμματεία Ισότητας των Φύλων τον Ιούνιο του 2013, για την οποία προφανώς δεν διέθετε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, προσελήφθη στην ίδια θέση η σύζυγός του, Αθανασία Κοτσαύτη. Με άλλα λόγια, την εποχή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναλάμβανε καθήκοντα υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με κεντρικό στόχο να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Λαζαρίδης, όχι μόνο κατείχε θέση χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, αλλά την παρέδωσε και στη σύζυγο του. Αλήθεια, η κ. Κοτσαύτη διαθέτει άραγε τα απαραίτητα για τη θέση πτυχία;».

Γενικεύοντας καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διώξει επιτέλους τον Μακάριο Λαζαρίδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Για να μην ψάχνουμε κ. Λαζαρίδη… Πόσες και ποιες απατεωνιές έχετε κάνει ακόμα;».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Οι υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου δεν πάνε μαζί

Στο δημοσίευμα του «Βήματος» για «Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa», αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «τελειώνει το αφήγημα της κυβέρνησης περί τεσσάρων ιδιωτών».

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Κι ενώ η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου είναι προ των πυλών στη Βουλή, η Δημοσιογραφία αποκάλυψε αυτό που η Κυβέρνηση απέκρυψε απ’ τη Δικαιοσύνη: ότι η εταιρεία των υποκλοπών (Intellexa) είχε επίσημη συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Το δημοσίευμα του Βήματος και του Β. Λαμπρόπουλου για Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και Intellexa συνιστά τομή στην υπόθεση. Κάπου εδώ τελείωσαν τα ‘αναντίλεκτα’ επιχειρήματα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που δεν είδε καμία εμπλοκή της ΕΥΠ. Κάπου εδώ τελειώνει το αφήγημα της κυβέρνησης περί ‘τεσσάρων ιδιωτών’. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε αυτό το σημείο θα τελείωνε και αυτή η Κυβέρνηση».