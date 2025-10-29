MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο – Στο τραπέζι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα.

-Παρουσίαση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, β) Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory»,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη του απολογισμού αντιπυρικής περιόδου 2025,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Κυριάκος Μητσοτάκης Υπουργικό Συμβούλιο

