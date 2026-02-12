Συνάντηση Ζαχαράκη με Γκίλφοϊλ: Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον

Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκϊλφοϊλ, είχε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη. Σε θερμό κλίμα οι δύο γυναίκες συζήτησαν για διάφορα θέματα που άπτονται στη συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας σε εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και για δράσεις που αφορούν τόσο στα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, όσο κι από την συμπλήρωση 250 χρόνων από την Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας.



«Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία δεν είναι συγκυριακή· είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον», έγραψε μεταξύ άλλων η κα Ζαχαράκη.



Παράλληλα, η κα Γκϊλφοϊλ είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί έναν παιδικό σταθμό, όπου ήρθε σε επαφή τόσο με τους εκπαιδευτικούς όσο και με τους μικρούς μαθητές.



Αναλυτικά η ανάρτηση της υπουργού Παιδείας



«Δεν ήταν η πρώτη συνάντηση και γνωριμία με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα @kimberlyguilfoyle αλλά ήταν η πιο ουσιαστική καθώς κατά την επίσκεψή της στο Υπουργείο Παιδείας είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε βάθος για πράγματα που και η ίδια γνωρίζει καλά.

Για τις δράσεις που προγραμματίζουμε από κοινού με υψηλό συμβολισμό στη συμπλήρωση φέτος των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου και τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας – δύο ιστορικούς σταθμούς που αναδεικνύουν τα κοινά μας ιδανικά για την ελευθερία και τη δημοκρατία.

Για την κοινή αντίληψη ότι η παιδεία είναι και το μέσο για τη μείωση των ανισοτήτων, για την αξία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Συζητήσαμε για τις ακαδημαϊκές συνεργασίες και τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, που φέρνουν περισσότερους Αμερικανούς φοιτήτριες και φοιτητές, ερευνητές στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια τα οποία θέλουμε να γίνουν το ανοικτό παράθυρο της χώρας στον κόσμο. Μοιραστήκαμε όμως και όμορφες στιγμές με παιδιά μικρότερα και μεγαλύτερα καθώς συχνά στους χώρους του Υπουργείου διοργανώνουμε βιωματικές δράσεις ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και ψυχαγωγίας. Ενώ πήγαμε και στο βρεφονηπιακό σταθμό που λειτουργεί μέσα στο υπουργείο για να δούμε τα μικρά παιδάκια!



Η ελληνοαμερικανική συνεργασία στην παιδεία δεν είναι συγκυριακή· είναι επένδυση στο κοινό μας μέλλον.

Με σχέδιο, εμπιστοσύνη και κοινές δράσεις, χτίζουμε γέφυρες γνώσης που ενώνουν τις νέες γενιές των δύο χωρών!»

«Ανυπομονούμε για τους κοινούς μας εορτασμούς»

Σε αντίστοιχη ανάρτησή της, η Κίμπερλι Γκϊλφοϊλ, ανέφερε:

«Ήταν υπέροχο που γνώρισα την Υπουργό @sofiazacharaki για να συζητήσουμε τρόπους για την προώθηση της συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας στην εκπαίδευση, την ανύψωση της επόμενης γενιάς και την ενίσχυση των δύο χωρών. Ανυπομονούμε για τους κοινούς μας εορτασμούς για την Ελευθερία 250 φέτος».