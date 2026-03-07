Συγχαρητήρια Κακλαμάνη στον Λευτέρη Πετρούνια για το ασημένιο μετάλλιο

Τα θερμά του συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικήτας Κακλαμάνης.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Ένας σπουδαίος αθλητής με συνεχή προσφορά στην ελληνική και παγκόσμια Ενόργανη Γυμναστική, ο οποίος παλεύει συστηματικά, με πάθος, αφοσίωση και σπάνιο ήθος ανέβασε την Ελλάδα και πάλι στην κορυφή του κόσμου.

Η νέα του επιτυχία, σε μια αλυσίδα εντυπωσιακών επιδόσεων και μεταλλίων δίνει χαρά και υπερηφάνεια ξανά σε όλους τους Έλληνες. Λευτέρη σε ευχαριστούμε».