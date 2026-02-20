Σκέρτσος: Η αντιπολίτευση νομιμοποιεί ως κάτι “κανονικό” τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας

Κριτική στην αντιπολίτευση που, όπως αναφέρει, «νομιμοποιεί αυτές τις απαράδεκτες εκδηλώσεις βίας (σ.σ. στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας)ως κάτι “κανονικό”» ασκεί ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη χθες, Πέμπτη, του Άδωνι Γεωργιάδη.

Κάνοντας λόγο, επίσης, για «απαράδεκτες και απολύτως καταδικαστέες σκηνές βίας έξω», ο κ. Σκέρτσος τονίζει στη ανάρτησή του στο Facebook ότι αυτά συμβαίνουν «σε μια χρονιά που ο τακτικός προϋπολογισμός της Υγείας έχει διπλασιαστεί στα 8 δισ. ευρώ από τα 4 δισ. ευρώ το 2019 και δεκάδες κέντρα υγείας και νοσοκομεία παραδίνονται ανακαινισμένα μαζί με σημαντικά αυξημένο υγειονομικό προσωπικό συγκριτικά με το 2019».

Στη συνέχεια, μάλιστα, παρουσιάζει 8 τομείς στους οποίους, όπως σημειώνει, έχει σημειωθεί «αδιαμφισβήτητη πρόοδο στη χώρα» στους τομείς του κατώτατου μισθού, της μείωσης της ανεργίας, του gov.gr, στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αυτοκινητοδρόμους και στα σχολεία.

«Ξέρουμε καλά πόσο μας πονάνε και πόσο μας θυμώνουν όλους οι βαθιές παθογένειες που ακόμη μας ταλαιπωρούν. Όμως αυτοί οι «ελάχιστοι» -ποσοτικά και ποιοτικά- που προπηλάκισαν χθες τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι μέρος αυτής της Ελλάδας που δεν θέλει να αλλάξει και αρνείται την πρόοδο που κάνει καλύτερη και δικαιότερη τη ζωή των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Δεν θα τους αφήσουμε να μας γυρίσουν ξανά πίσω» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος.