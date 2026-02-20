MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Η αντιπολίτευση νομιμοποιεί ως κάτι “κανονικό” τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κριτική στην αντιπολίτευση που, όπως αναφέρει, «νομιμοποιεί αυτές τις απαράδεκτες εκδηλώσεις βίας (σ.σ. στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας)ως κάτι “κανονικό”» ασκεί ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη χθες, Πέμπτη, του Άδωνι Γεωργιάδη.

Κάνοντας λόγο, επίσης, για «απαράδεκτες και απολύτως καταδικαστέες σκηνές βίας έξω», ο κ. Σκέρτσος τονίζει στη ανάρτησή του στο Facebook ότι αυτά συμβαίνουν «σε μια χρονιά που ο τακτικός προϋπολογισμός της Υγείας έχει διπλασιαστεί στα 8 δισ. ευρώ από τα 4 δισ. ευρώ το 2019 και δεκάδες κέντρα υγείας και νοσοκομεία παραδίνονται ανακαινισμένα μαζί με σημαντικά αυξημένο υγειονομικό προσωπικό συγκριτικά με το 2019».

Στη συνέχεια, μάλιστα, παρουσιάζει 8 τομείς στους οποίους, όπως σημειώνει, έχει σημειωθεί «αδιαμφισβήτητη πρόοδο στη χώρα» στους τομείς του κατώτατου μισθού, της μείωσης της ανεργίας, του gov.gr, στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αυτοκινητοδρόμους και στα σχολεία.

«Ξέρουμε καλά πόσο μας πονάνε και πόσο μας θυμώνουν όλους οι βαθιές παθογένειες που ακόμη μας ταλαιπωρούν. Όμως αυτοί οι «ελάχιστοι» -ποσοτικά και ποιοτικά- που προπηλάκισαν χθες τον Άδωνι Γεωργιάδη είναι μέρος αυτής της Ελλάδας που δεν θέλει να αλλάξει και αρνείται την πρόοδο που κάνει καλύτερη και δικαιότερη τη ζωή των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Δεν θα τους αφήσουμε να μας γυρίσουν ξανά πίσω» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος.

Άκης Σκέρτσος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Νίκος Υποφάντης: Έφαγε 17 μήνες φυλακή επειδή άγγιξε το παιδί και την οικογένειά μου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Καστορίνα: Το δεύτερο ημίχρονο οδηγός για να πάρουμε την πρόκριση μέσα στην Ισπανία

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Λάκης Γαβαλάς: Υπάρχουν celebrities που ντύνονται καρναβάλια όλο τον χρόνο και κρίνουν εμένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Αγαπηδάκη για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας: Μέρος της αντιπολίτευσης θεωρεί τη βία καλή όταν την υφίσταται ο αντίπαλος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Την Τρίτη νέα συνάντηση για τα κάγκελα στο Ανάκτορο του Γαλερίου – “Πληγώνεται καθημερινά το μνημείο”, λέει η Τ. Πρωτοψάλτη