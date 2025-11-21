Σφοδρή επίθεση Λατινοπούλου σε Μιχαηλίδου: “Ανεπίτρεπτη η αμφισβήτηση του γάμου από την υπουργό Οικογένειας – Πολιτικό θράσος χωρίς όρια”

Έντονη κριτική προς την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ασκεί με δημόσια δήλωσή της η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με αφορμή την επικείμενη συμμετοχή της υπουργού σε κλειστό φόρουμ. Αντικείμενο της συζήτησης, όπως αναφέρεται, θα είναι η μονογαμία και ο ρόλος της στη σύγχρονη κοινωνία.

Η κ. Λατινοπούλου εκφράζει έντονο προβληματισμό για το περιεχόμενο της εκδήλωσης, υποστηρίζοντας ότι επιχειρείται «η παρουσίαση της μονογαμίας ως αναχρονιστικής κοινωνικής πρακτικής», ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτική προς την υπουργό για τη συμμετοχή της στη συζήτηση. Όπως σημειώνει, η κ. Μιχαηλίδου «όχι μόνο θα παραστεί, αλλά θα κληθεί να υπερασπιστεί το αφήγημα ότι ο γάμος δεν αποτελεί πλέον μονοπώλιο στην ελληνική κοινωνία».

Η ίδια θεωρεί ότι μια τέτοια θέση «αμφισβήτησης του θεσμού του γάμου» από κυβερνητικό στέλεχος «θέτει ιδεολογικές και ηθικές προκλήσεις στα θεμέλια της ελληνικής οικογένειας». Η κ. Λατινοπούλου κάνει λόγο για «νεοταξίτικο εκμοντερνισμό», εκφράζοντας την άποψη ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις «αποσκοπούν στη μεταβολή παραδοσιακών κοινωνικών δομών».

Σε άλλο σημείο της δήλωσής της υποστηρίζει ότι το γεγονός πως η ίδια η υπουργός με χαρτοφυλάκιο σχετικό με την οικογένεια «προβλέπεται να επιχειρηματολογήσει ενάντια σε έναν θεσμό που, όπως λέει, στήριξε επί χιλιάδες χρόνια την κοινωνία», αποτελεί «συμπεριφορά ανεπίτρεπτη» και ενδεικτική, κατά την κρίση της, μίας τάσης «ηθικού φιλελευθερισμού και δικαιωματισμού».

Κλείνοντας, η κ. Λατινοπούλου καλεί σε «προβληματισμό και επαγρύπνηση», υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση γύρω από τον γάμο και την οικογένεια «δεν πρέπει να επηρεάζεται από ασαφείς προθέσεις ελίτ». «Το πολιτικό θράσος», όπως το χαρακτηρίζει, «οφείλει να έχει όρια», καταλήγει στη δήλωσή της.

Από την πλευρά του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας δεν έχει υπάρξει —μέχρι στιγμής— επίσημη απάντηση σχετικά με τη συμμετοχή της κ. Μιχαηλίδου στο συγκεκριμένο φόρουμ ή για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Ολόκληρη η δήλωσή της:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σε κλειστό φόρουμ και ιδιωτική λέσχη των Αθηνών μία πολύ περίεργη θεματολογικά συνάντηση και συζήτηση με θέμα την μονογαμία και το πόσο “αναχρονιστική κοινωνική πρακτική” είναι αυτή η συμπεριφορά η επί χιλιάδες χρόνια η οποία κράτησε σε συνοχή διαμέσου του γάμου, την πατρίδα μας εν έτει 2025.

Η Υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας και εκλεγμένη από τον Ελληνικό λαό, οχι μόνον θα παραστεί στο εν λόγω φόρουμ, αλλά θα κληθεί να υπερασπιστεί το αφήγημα ότι ο γάμος δεν αποτελεί πλέον μονοπώλιο στην Ελληνική κοινωνία και πως και άλλες κοινωνικές “τακτικές” έχουν πλέον στους “σύγχρονους” καιρούς που ζούμε, αρχίσει να παίρνουν την θέση του.

Αυτή η θέση αμφισβήτησης του ιερού θεσμού του γάμου από μία αξιωματούχο μάλιστα εκλεγμένη απο τον λαό, θέτει μία ιδεολογικόηθική βόμβα μεγατόνων στα θεμέλια της Ελληνικής Οικογένειας διότι αμφισβητεί χάριν ενός περίεργου νεοταξίτικου εκμοντερνισμού σοβαρά τον δημόσιο διάλογο, την σκέψη πως ο γάμος και ως εκ τούτου και η οικογένεια όπως την γνωρίζουμε, δεν αποτελεί την μοναδική επιλογή για ένα μέλος της κοινωνίας.

Είναι γνωστή η πρόθεση του να χτυπηθεί σε κυτταρικό επίπεδο η Ελληνική κοινωνία με πρωταρχικό δομικό στοιχείο την οικογένεια. Το γεγονός όμως πως η ίδια η εκλεγμένη Υπουργός με το χαρτοφυλάκιο για την Οικογένεια, αμφισβητεί η ίδια και προβλέπεται να επιχειρηματολογήσει ενάντια σε αυτόν τον θεσμό που στήριξε επί χιλιάδες χρόνια την χώρα και την κοινωνία μας, αποτελεί οχι μόνον γεγονός που οφείλει σχολιασμό, αλλά και συμπεριφορά ανεπίτρεπτη η οποία εκφράζει το πλέον άσχημο πρόσωπο του ηθικού φιλελευθερισμού και του δικαιωματισμού που προέρχεται από αυτόν, με αποκλειστικό σκοπό του να χτυπηθεί ο θεσμός της Οικογένειας υπό την μορφή ενός περίεργου σκεπτικισμού.

Η διαβολή του ιερού θεσμού του γάμου και η επαγρύπνηση ενάντια στους πολυεπίπεδους σχεδιασμούς κάποιων ασαφών προθέσεων κύκλων μίας “ελίτ”, αδιευκρίνιστης ενάντίον του, θα πρέπει να μας προβληματίσει όλες και όλους.

Το πολιτικό θράσος το εκ της ατιμωρησίας εκπορευόμενο, οφείλει να διαθέτει και κάποια όρια.