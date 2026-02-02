Σακελλαροπούλου από Θεσσαλονίκη: Η δικαστική ανεξαρτησία και η αμεροληψία ως θεμέλια του κράτους δικαίου

Για τη δικαστική ανεξαρτησία, την έκδοση δικαστικών αποφάσεων και τη λειτουργία των δικαστών μίλησε η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σκελλαροπούλου, στην τελετή ορκωμοσίας των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, στη Θεσσαλονίκη.

«Η δικαστική ανεξαρτησία δεν είναι προνόμιο των δικαστών, αλλά ο θεμελιώδης λίθος κάθε κράτους δικαίου, η εγγύηση των ατομικών ελευθεριών των πολιτών», είπε η κ. Σακελλαροπούλου και ως προς την αμεροληψία των δικαστών υπογράμμισε: «Η δικαστική αμεροληψία αποτελεί απόλυτο καθήκον για τον δικαστή, προορισμένο να εκπληρώσει τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου. Προϋποθέτει την απουσία προκαταλήψεων· οι προσωπικές πεποιθήσεις -πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές- δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερισχύουν από τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων. Απέναντι στον διάδικο δεν υπάρχει μόνον η νομική αλήθεια, αλλά και ο σεβασμός στην ελπίδα και την αγωνία του, στο αίτημά του για μια δίκαιη και αμερόληπτη κρίση. Ο δικαστής ασκείται σε μια κρίσιμη διαλεκτική ανάμεσα στο δέον και το είναι, την προσωπική του πεποίθηση και τη δικαιική ορθότητα, οφείλοντας να παραμείνει απρόσβλητος από εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις και δεσμεύσεις».

«Στις αποσκευές του φρόνιμου δικαστή συνυπάρχουν ο ιδεαλισμός με τον πραγματισμό, η αποστασιοποίηση και η ενσυναίσθηση», επισήμανε και ως προς την ελευθερία έκφρασης δημόσιας γνώμης από τον δικαστή σημείωσε: «Σε μια κοινωνία, όπου η ελευθερία της έκφρασης είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ο ίδιος πρέπει να αυτοσυγκρατείται, να ανέχεται την κριτική, ακόμη και την οξύτερη δυνατή και να διατηρεί τη νηφαλιότητά του. Η κριτική είναι απολύτως αναγκαία σε μια δημοκρατική κοινωνία, ακόμη και αν είναι οξεία και άδικη· και οι δικαστές είναι υποχρεωμένοι να την ανέχονται, αφού αυτή τους δίνει την ευκαιρία για αναστοχασμό και βελτίωση του έργου τους».

Σχετικά με τη συζήτηση για το κοινό περί δικαίου αίσθημα, η κ. Σακελλαροπούλου σημείωσε: «Από πού προκύπτει το κοινό περί δικαίου αίσθημα; Πώς διαπιστώνεται; Από τον ημερήσιο Τύπο, τις τηλεοπτικές εκπομπές ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκδηλώνεται ένα μικρό, συχνά τοξικό και προβληματικό κομμάτι της κοινωνίας; Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο και δύσκολο θέμα, και επομένως η αντιμετώπισή του δεν υπακούει σε δογματικούς κανόνες, αλλά απαιτεί μεγάλη προσοχή και νηφαλιότητα· σε μια δημοκρατική πολιτεία, οι δίκες διεξάγονται μόνο στις δικαστικές αίθουσες, με όλες τις εγγυήσεις απονομής της δικαιοσύνης και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους».

Η κ. Σακελλαροπούλου χαρακτήρισε «ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα» την έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης και υπογράμμισε πως «όταν αυτή δεν απονέμεται σε εύλογο χρόνο, όσο πλήρης και αν είναι η δικαστική απόφαση, παύει να είναι αποτελεσματική και η εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό κλονίζεται ανεπανόρθωτα».

Χθες, η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και συζήτησαν για θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.