Σ. Φάμελλος: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις

«Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της ΝΔ», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Σωκράτης Φάμελλος και τονίζει: «φτάνει πια».

Σε άλλο σημείο προσθέτει, «με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα».

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της ΝΔ.

Και έχει προσβάλει και εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες με αναρτήσεις ότι δήθεν έχει σπουδάσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον κρατάει υφυπουργό, παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας.

Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος.

Δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο, όταν η αξιοπιστία της κυβέρνησης καταρρέει και η χώρα ευτελίζεται στο εξωτερικό.

Ήταν δική του επιλογή να στήσει αυτό το καθεστώς, με δήθεν «άριστους» όπως ο Λαζαρίδης, ο Κοντολέων, ο Διαματάρης, κ.α.

Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις.

Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα.