MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προς απαγόρευση η μπούρκα στην Ελλάδα – Τι αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης

PIXABAY
|
THESTIVAL TEAM

Τα δημοσιεύματα αναφορικά με ενδεχόμενη απαγόρευση της μπούρκας στη χώρα μας, αλλά και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος διευκρίνισε πως διεξήχθη μια έρευνα από την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη για να εξεταστεί τι ισχύει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όπως είπε στο MEGA, υπάρχουν χώρες που απαγορεύουν την μπούρκα, και μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρεί νόμιμη την απαγόρεyση. «Δεν μιλάμε για το μαντήλι, η μπούρκα είναι η κάλυψη τελείως των χαρακτηριστικών του προσώπου της γυναίκας. Η Ελλάδα θέμα μπούρκας ως πρόβλημα δεν το έχει όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

«Ωστόσο, μας προβληματίζει και εξετάζουμε πως τουλάχιστον σε ένα σκέλος που έχει να κάνει με ανήλικα άτομα – τα οποία δεν έχουν και την επιλογή εκείνη τη στιγμή και τους επιβάλλεται», συνέχισε και αποκάλυψε πως είναι μέσα στις σκέψεις να εξεταστεί και αυτό το ενδεχόμενο για τα ανήλικα σε πρώτη φάση, χωρίς να έχει παρθεί όμως ακόμα κάποια απόφαση.

«Εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνει το παιδί με μπούρκα στο σχολείο ή στις δομές όπου φιλοξενούνται ανήλικα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θάνος Πλεύρης Μπούρκα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 6 λεπτά πριν

Γαλλία: Βρέθηκε για πρώτη φορά τοξίνη σε βρέφος που νοσηλεύθηκε μετά την κατανάλωση γάλακτος που έχει ανακληθεί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Λέρος: Έγκλημα ο θάνατος του 50χρονου, ομολόγησε ο γιος του

ΧΑΛΑΡΑ 18 ώρες πριν

Το φαινόμενο των “Χαμένων Δεμάτων” έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: Δίκαιη κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανταγωνιστικότητα, με γεωγραφική ισορροπία

MEDIA NEWS 41 λεπτά πριν

Ακύλας για Eurovision 2026: Ανυπομονώ για την εμφάνισή μου στον Εθνικό Τελικό της Σερβίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μπελέρης για Αμμόχωστο: Η Τουρκία παραβιάζει ευθέως τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ