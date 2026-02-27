Προς απαγόρευση η μπούρκα στην Ελλάδα – Τι αναφέρει ο Θάνος Πλεύρης

Τα δημοσιεύματα αναφορικά με ενδεχόμενη απαγόρευση της μπούρκας στη χώρα μας, αλλά και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, ο οποίος διευκρίνισε πως διεξήχθη μια έρευνα από την υφυπουργό Σέβη Βολουδάκη για να εξεταστεί τι ισχύει σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Όπως είπε στο MEGA, υπάρχουν χώρες που απαγορεύουν την μπούρκα, και μάλιστα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρεί νόμιμη την απαγόρεyση. «Δεν μιλάμε για το μαντήλι, η μπούρκα είναι η κάλυψη τελείως των χαρακτηριστικών του προσώπου της γυναίκας. Η Ελλάδα θέμα μπούρκας ως πρόβλημα δεν το έχει όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε ο κ. Πλεύρης.

«Ωστόσο, μας προβληματίζει και εξετάζουμε πως τουλάχιστον σε ένα σκέλος που έχει να κάνει με ανήλικα άτομα – τα οποία δεν έχουν και την επιλογή εκείνη τη στιγμή και τους επιβάλλεται», συνέχισε και αποκάλυψε πως είναι μέσα στις σκέψεις να εξεταστεί και αυτό το ενδεχόμενο για τα ανήλικα σε πρώτη φάση, χωρίς να έχει παρθεί όμως ακόμα κάποια απόφαση.

«Εμείς δεν θέλουμε να πηγαίνει το παιδί με μπούρκα στο σχολείο ή στις δομές όπου φιλοξενούνται ανήλικα», δήλωσε χαρακτηριστικά.