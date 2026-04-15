ΠΑΣΟΚ: Όσο έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον κ. Λαζαρίδη, ο πρωθυπουργός εκτίθεται περισσότερο

«Όσο περνούν οι ώρες και έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον κ. Λαζαρίδη, ο πρωθυπουργός εκτίθεται περισσότερο», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση του.

Αναφέρει ότι «η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης επέλεξαν να σιωπήσουν και για τη δεύτερη περίπτωση όπου το 2013 ο κ. Λαζαρίδης εμφανίζεται να προσλαμβάνεται στη Γραμματεία Ισότητας με αποδοχές ΠΕ από το δημόσιο». Τονίζει δε, ότι «η ιστοσελίδα ethnos.gr αποκαλύπτει ότι όταν ο κ. Λαζαρίδης παραιτήθηκε ακολουθώντας τον κ. Μητσοτάκη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την επόμενη κιόλας ημέρα η θέση καταλήφθηκε από… τη σύζυγό του».

«Οικογενειακή υπόθεση, λοιπόν, οι θέσεις στο δημόσιο για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον τους ήθελαν γιατί ήταν “ωραίοι” ως οικογένεια. Επάγγελμα “κολλητός Μητσοτάκη”», σχολιάζει, τέλος, το ΠΑΣΟΚ.

