ΠΑΣΟΚ: Οι οικονομικές ανισότητες διευρύνονται επικίνδυνα

Για επικίνδυνη διεύρυνση των ανισοτήτων και κοινωνία δύο ταχυτήτων, κάνει λόγο ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ που σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι «σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι δείκτες εισοδηματικής ανισότητας (συντελεστής Gini και δείκτης S80/S20) επιβεβαιώνουν την καθήλωση της ελληνικής κοινωνίας σε μια ζοφερή πραγματικότητα, καταρρίπτοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί “συμπεριληπτικής ανάπτυξης”».

Αναφέρει ειδικότερα ότι «η στασιμότητα αυτών των δεικτών σε υψηλά επίπεδα αποδεικνύει ότι η όποια οικονομική μεγέθυνση έχει προκύψει τα τελευταία έτη παραμένει εγκλωβισμένη στην εξυπηρέτηση των λίγων, ενώ η ψαλίδα μεταξύ των πλούσιων εισοδημάτων και των υπολοίπων στρωμάτων παραμένει προκλητικά μεγάλη». Προσθέτει ότι από τα ίδια στοιχεία «προκύπτει σημαντική αύξηση μεταξύ 2023 και 2025 της υλικής και κοινωνικής στέρησης καθώς και αύξηση του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού».

Ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα σκιαγραφεί μια κοινωνία δύο ταχυτήτων, όπου η ευημερία των αριθμών που επικαλείται η κυβέρνηση αδυνατεί να συναντήσει την καθημερινότητα των πολιτών». Τονίζει ότι «η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών κατακρημνίζεται από την ανεξέλεγκτη ακρίβεια και τον πληθωρισμό της απληστίας» και ότι «οι ανισότητες διευρύνονται επικίνδυνα, καθώς τα κέρδη των λίγων και ισχυρών εκτοξεύονται, την ώρα που η πλειονότητα των εργαζομένων και των συνταξιούχων παλεύει να καλύψει ακόμα και τις βασικές ανάγκες επιβίωσης πριν το τέλος του μήνα». Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «παρά τις θριαμβολογίες, η Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κοινωνική αδικία, με την έλλειψη ουσιαστικής αναδιανομής να καταδικάζει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό».

Ο Τομέας Οικονομικών υπογραμμίζει ότι «η αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων απαιτεί μια ριζική στροφή προς την κοινωνική δικαιοσύνη και την αναδιανομή του πλούτου», «ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο…», προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει στον πυρήνα της πολιτικής του την μείωση των ανισοτήτων, έχει προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς θεωρεί ότι η μείωση των αποκλεισμών είναι η κύρια προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη».