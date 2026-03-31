ΠΑΣΟΚ: Μητσοτάκης και ΝΔ επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν οποιονδήποτε ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε στην ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε απαντήσει στην ανακοίνωση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.

Όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, «η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη» και προσθέτους πως «Σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες».

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ ζητά να τηρηθεί η διορία και να γίνει η προ ημερησίας συζήτηση έως και το Σάββατο 4 Απριλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Ανέχονται να προστεθεί άλλη μια κηλίδα στο προφίλ του «φιλελεύθερου, θεσμικού» Πρωθυπουργού, για να κερδίσουν χρόνο να διαπραγματευτούν στο παρασκήνιο μετά τον ωμό εκβιασμό από απόστρατους συνταγματάρχες ξένων χωρών. Τι απέγινε η «ανυπομονησία» του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι; Μάλιστα προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες. Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας.