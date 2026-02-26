MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου: Νίκη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία η απόφαση για τις υποκλοπές

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νίκη για το κράτος δικαίου και τη Δημοκρατία χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την καταρράκωση των θεσμών, τη διάχυση τοξικότητας και καχυποψίας στο δημόσιο βίο» τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός.

«Είναι αδιανόητο, σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να μην έχει ακόμη ενημερωθεί για τον λόγο της παρακολούθησής του — κατά παράβαση αποφάσεων του ΣτΕ και σε ευθεία απόκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Η σημερινή απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είναι μόνο η αρχή. Ο αγώνας για την αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών, την πλήρη διαλεύκανση των υποκλοπών και την τιμωρία όλων των υπευθύνων – όσο ψηλά κι αν βρίσκονται – συνεχίζεται με αποφασιστικότητα, μέχρι τέλους» καταλήγει ο κ. Παπανδρέου.

Γιώργος Παπανδρέου

