ΟΠΕΚΕΠΕ – Τυχεροπούλου: “Ακούστηκαν απειλές για τη ζωή μου – Με την ανάληψη Αυγενάκη πύκνωσαν οι επισκέψεις Ξυλούρη”

«Για σύστημα απάτης εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ, που φαίνεται και από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή», μίλησε, κατά την μαραθώνια κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, υπάλληλος και πρώην προϊσταμένη της διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, του Οργανισμού.

Απαντώντας σε σειρά ερωτήσεων μελών της Επιτροπής, η κ. Τυχεροπούλου, υποστήριξε ότι η ίδια σε εμπιστευτική έκθεση που παρέδωσε τον Δεκέμβριο το 2020, κατέγραφε τα προβλήματα του Οργανισμού «τον οποίο σκεπάζει φοβέρα», έκανε λόγο για απειλές κατά της ζωής, τόσο της ίδιας, όσο και συναδέλφων της, καθώς και για ειλικρινή προσπάθεια για κάθαρση, του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Γεωργαντά.

Σε ερώτηση αν είχε ενημερώσει ή συνεργαστεί με τον Μάκη Βορίδη, απάντησε αρνητικά.

Ακόμα, χαρακτήρισε τον εαυτό της «στόχο της λάσπης που συνεχίζεται και τώρα» και τόνισε ότι έχει «εδραιωμένη πεποίθηση της παραβίασης της προσωπικής της ντουλάπα για να φυτευτούν πράγματα, το περιεχόμενο της οποίας δεν αναγνωρίζει» .

Για τις πληρωμές δεσμευμένων ΑΦΜ, αρνήθηκε ότι ίδια έδωσε εντολή και παρέπεμψε για εξηγήσεις στην Σταυρούλα Κουρμέντζα, διευθύντρια των τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού.

«Θεωρείτε ότι ενημερωνόταν η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όλο αυτό το διάστημα για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ; Συνεργαστήκατε με τους αρμόδιους υπουργούς; Λύσατε θέματα αυτού του εφιαλτικού περιβάλλοντος που περιγράφονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία;», ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Ο κ. Γεωργαντάς τα ήξερε σίγουρα. Είχε διαβάσει τις εκθέσεις μου, ήταν ένας από τους λόγους που επιθυμούσε την κάθαρση στον Οργανισμό και για αυτό θεωρώ ότι η προσπάθεια του ήταν ειλικρινής.

Η εντολή για τα δεσμευμένα ΑΦΜ δόθηκε το 2021 από τον κ. Γεωργαντά, ενώ μετά την αποχώρησή του ξεκίνησαν οι πληρωμές, που θεωρώ ότι ήταν λάθος», απάντησε χαρακτηριστικά η κ. Τυχεροπούλου και πρόσθεσε:

«Και ο κ. Αυγενάκης που τον διαδέχθηκε τα ήξερε. Μια φορά τον συνάντησα, όταν ανέλαβε καθήκοντα μαζί με την διοίκηση και ήμουν κι εγώ και στη συνάντηση αυτή, μου είπε δεν με ξέρει και ούτε θέλει να με μάθει. Δεν πειράζει, ο άνθρωπος μόλις είχε αναλάβει και προσπαθούσε να δει τι θα κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έκτοτε δεν τον ξαναείδα. Φανταστείτε όταν άλλαξαν τις διευθύνσεις τον Δεκέμβριο του 2023 ήρθε στον Οργανισμό, ο τότε γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στρατάκος για να επικυρώσει την αλλαγή. Εκεί, όταν πήρα το λόγο, του είπα ότι δεν δόθηκε χρόνος στον Οργανισμό να ολοκληρώσει το έργο το οποίο του είχε ανατεθεί, να ανεβάσει τα συστήματα του στον gov. που η ίδια η κυβέρνηση της ΝΔ είχε θέσει ως στρατηγικό στόχο, και εκεί η αντίδραση του κ. Στρατάκου ήταν έντονη. Είπε η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση της ΝΔ.

Με την ανάληψη του κ. Αυγενάκη πύκνωσαν οι επισκέψεις του κ. Ξυλούρη και εμφανιζόταν ως σημαντικός παράγοντας μετά τις διώξεις μου, όπως μου είπε κάποιος».

Αναφερόμενη στον νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, η κ. Τυχεροπούλου, είπε ότι είχε μία συνάντηση μαζί του και μίλησαν.

«Μετά την καθαίρεση μου στις 14 Οκτωβρίου 2023, και πριν τα περιστατικά με την «ντουλάπα», ζήτησε να με δει και συναντήθηκα μαζί του. Μου επιβεβαίωσε ότι είχε παραλάβει την απόσπαση μου για την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Το αίτημα της απόσπασης μου είχε ήδη την υπογραφή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Με ρώτησε γιατί δεν φεύγετε στο εξωτερικό, εγώ του είπα είχα κάποια στιγμή κάποιες προτάσεις από την επιτροπή και το σκεφτόμουν και μου είπε γιατί δεν φεύγετε; Του λέω γιατί αγαπάω την πατρίδα μου.

Φεύγοντας λέω, σας παρακαλώ μόνο, αν είναι δυνατόν πείτε να κατέβει αυτή η απόφαση από την Διαύγεια, και μου απαντά: Μα αν υπογράψω την απόσπαση σας είναι σαν να δικαιώνεστε. Την απόσπαση μου ο κ. Τσιάρας την κράτησε στο συρτάρι του μέχρι που έκανε τα έγγραφα ο κ. Σαλάτας και αναγκάστηκε να την αποσύρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είχα την βεβαίωση του κ. Τσιάρα για την απόσπαση μου άσχετα μετά αν άλλαξε γνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Σε άλλη ερώτηση, αν είχε ενημερώσει τον κ. Βορίδη και αν γνώριζε την κατάσταση, η κ. Τυχεροπούλου απάντησε αρνητικά δηλώνοντας ότι δεν το ξέρει αυτό, η ίδια δεν είχε συνεργασία, ούτε είχε ποτέ συναντηθεί μαζί του.

Σε ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη αν τόσα χρόνια που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε είδηση τι συμβαίνει και αν ενημέρωσε και ποιους, η κ. Τυχεροπούλου απάντησε καταφατικά.

«Είχα δώσει κλειστό φάκελο με την έκθεση μου. Ακούστηκαν απειλές για τη ζωή μου, απειλήθηκε η ζωή συναδέλφου μου…Η απάντηση μου είναι ότι τον Οργανισμό σκεπάζει ο φόβος. Δεν είναι εύκολο. Θέλει κότσια πέντε άνθρωποι μόνοι τους να με στηρίζουν, όπως είναι η κατάσταση.

Το σύστημα απάτης φαίνεται από τη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή. Ενημερώθηκε το κύκλωμα απάτης απείλησαν τον συνάδελφο», είπε.

Στην επισήμανση του κ. Λαζαρίδη, ότι «μιλάει για κύκλωμα απάτης χωρίς καμία απόδειξη για το ποιοι απειλούσαν υπαλλήλους, ζητώντας παράλληλα να κατατεθούν τα συγκεκριμένα ονόματα με διευθύνσεις η κ. Τυχεροπούλου απάντησε λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Προκύπτει με σαφήνεια από αυτά που λέω ότι υπάρχει κύκλωμα. «Όταν διαβάσετε την πρώτη μου εμπιστευτική έκθεση του 2020 θα διαπιστώσετε πιο είναι αυτό το κύκλωμα. Διαβάστε την προσεκτικά. Και ο κ. Βάρρας όταν την πρωτοπήρε δεν το αντιλήφθηκε.

Γι αυτό που έχω υποστεί εγώ μπορώ να σας πω. Σε μένα ο φόβος διαχεόταν από τον ίδιο τον κ. Μπαμπασίδη και τον κ. Ξυλούρη. Γιατί έφτασε στο σημείο ο κ. Ξυλούρης να βρει το σταθερό μου τηλέφωνο στο σπίτι και με ζήτησε, μίλησε με τα παιδιά μου. Δεν είναι μόνο όμως αυτό. Υπήρξε άσχημη συμπεριφορά από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου.

Ήμουν το μαύρο πρόβατο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι λένε η τρελή, η εμμονική, δεν με συμπαθούν. Οι συνάδελφοι που με στήριξαν βίωσαν τον φόβο. Ήμουν ο στόχος λάσπης που συνεχίζεται και τώρα».

Η κ. Τυχεροπούλου διέψευσε ότι έδωσε η ίδια εντολή για την πληρωμή των επίμαχων δεσμευμένων ΑΦΜ, ανάμεσα τους και του κ. Ξυλούρη, παραπέμποντας στην διευθύντρια Κουρμέντζα.

«Από τα τέσσερα ΑΦΜ της οικογένειας Ξυλούρη τα τρία δεν ήταν στα δεσμευμένα στο ενημερωτικό που είχα στα χέρια μου. Το ένα όμως περιέχεται στο αρχείο δεσμεύσεων για αχρεώστητα. Λέω, λοιπόν, τον Νομέβριο του 2023 ότι αυτό το ΑΦΜ δεν μπορεί να πληρωθεί, ούτε την αγροτική ανάπτυξη, ούτε τίποτα άλλο. Σε αυτό το έγγραφο, που είναι η βεβαίωση της εφορίας που βγήκε κάποια στιγμή τον Μάϊο του 2024, βλέπω ότι ο Βασίλειος Ξυλούρης έχει πληρωθεί συνδεδεμένη ενίσχυση.

Εγώ έστελνα τις δεσμεύσεις στο λογιστήριο. Τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ήταν μια πληρωμή που την κάναμε εμείς στον Οργανισμό χωρίς τεχνικό σύμβουλο.

Στις 11 Απριλίου 2023, έχω στείλει μέιλ στον υπεύθυνο λογιστηρίου με τις δεσμεύσεις για τα κτηνοτροφικά και μέσα σε αυτές είναι το ΑΦΜ του Βασίλειου Ξυλούρη. Τώρα, πως από τις δεσμεύσεις βρέθηκε να πληρώνεται, πρέπει να το εξηγήσει η κ. Κουρμέντζα.

Δεν γνωρίζω από ποιού ενέργεια πληρώθηκε, αυτός που παραλάμβανε πάντως τις δεσμεύσεις είναι ο κ. Τασούλης.

Σε έναν διάλογο που είδα δημοσιευμένο λέει η κ. Κουρμέτσα στον κ. Μπαμπασίδη ότι «κάναμε τα ρουσφέτια κρυφά έτσι, λίγο γιουβέτσι». Αν αυτό δεν αποδειχθεί πως πληρώθηκε, ενώ ήταν στις δεσμεύσεις, τότε η Επιτροπή σας έχει την πρώτη επιβεβαίωση διαλόγου της δικογραφίας με οικονομικό αντικείμενο», ανέφερε.

Τέλος, για την επίμαχη «ντουλάπα» η κ. Τυχεροπούλου ανέφερε ότι δεν γνωρίζει πως μπήκανε έγγραφα, σημειώνοντας ότι «σε διάλογο που έγινε, περιέγραφαν την διαδικασία για να το ανοίξουν κρυφά».

«Έχω εδραιωμένη την πεποίθηση της παραβίασης του, έχουν φυτευτεί πράγματα, που περιέρχονται σε σύνολο εγγράφων που δεν υπήρχαν από εμένα, δεν αναγνωρίζω το περιεχόμενο έτσι όπως περιγράφεται στον φάκελο από τον δικαστικό επιμελητή», επεσήμανε η κ. Τυχεροπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ