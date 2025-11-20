ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα παραστεί ο “Φραπές” στην εξεταστική – Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής – Δείτε το υπόμνημά του

Την απόφασή του να μην προσέλθει στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να καταθέσει γνωστοποίησε ο Γιώργος Ξυλούρης, ο αποκαλούμενος και «φραπές». Ο κ. Ξυλούρης απέστειλε υπόμνημα προς τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, μέσω του οποίου ενημερώνει πως δεν πρόκειται να παραστεί και να καταθέσει, κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα.

Στο υπόμνημά του επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής υποστηρίζοντας ότι μετά τη διαρροή συνομιλιών που τον αφορούν αλλά και του πορίσματος για την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος τυχόν κατάθεσή του θα αναιρέσει «οποιοδήποτε δικαιώμα μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευση μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορούμενου».

Δείτε το υπόμνημά του που δημοσιεύει το protothema.gr: