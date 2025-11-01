MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Γεροβασίλη: Η πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ είναι δικαίωμα όλων των πολιτών όπου κι αν ζουν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την πρόσφατη αναστάτωση που προκάλεσε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) σε όλη τη χώρα, η Βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Δ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Όλγα Γεροβασίλη, προχώρησε σε δήλωση καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική που, όπως σημειώνει, πλήττει ευθέως την ελληνική περιφέρεια και τους πολίτες της.

Η κ. Γεροβασίλη τονίζει ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούν ζωτικής σημασίας θεσμό για τις τοπικές κοινωνίες, ειδικά για τους κατοίκους της υπαίθρου, τους ηλικιωμένους και τους επαγγελματίες που στηρίζονται στις υπηρεσίες τους.

Παρά τη μερική αναδίπλωση της κυβέρνησης έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις πολιτών, φορέων και εργαζομένων, η βουλευτής επισημαίνει ότι το πρόβλημα παραμένει και απαιτεί συνολική αντιμετώπιση με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική συνοχή.

Αναλυτικά η δήλωσή της:

“Η μερική αναδίπλωση της κυβέρνησης μετά τις έντονες αντιδράσεις πολιτών, τοπικών φορέων και εργαζομένων για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ δεν αναιρεί το πρόβλημα. Το επιβεβαιώνει. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση που ελήφθη χωρίς διάλογο, χωρίς σχέδιο και χωρίς καμία πρόνοια για τις ανάγκες της ελληνικής επαρχίας.

Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλοί πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών. Είναι σταθερά σημεία αναφοράς σε κάθε χωριό και μικρή πόλη. Εκεί εξυπηρετούνται ηλικιωμένοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες, εκεί φτάνουν συντάξεις, λογαριασμοί, επιδόματα. Εκεί συνεργάζονται δήμοι, συνεταιρισμοί, μικρές επιχειρήσεις. Η συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ σημαίνει απομόνωση, οικονομική υποβάθμιση και κοινωνική ερήμωση για ολόκληρες περιοχές.

Σε μια εποχή όπου το δημογραφικό πρόβλημα αποκτά τρομακτικές διαστάσεις και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας έχουν πληγεί δραματικά, η διατήρηση κρίσιμων υπηρεσιών στην ελληνική περιφέρεια αποτελεί κοινωνική αλλά και εθνική ανάγκη.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να αντιμετωπίζει την ελληνική περιφέρεια ως αποπαίδι και να καταργεί κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες λειτουργώντας αποκλειστικά με λογικές κόστους – οφέλους. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με πολιτικές που διαλύουν τον κοινωνικό ιστό και υπονομεύουν την καθημερινότητα των πολιτών.”

Όλγα Γεροβασίλη

