Νίκος Παπαθανάσης: Ας με συλλάβουν σήμερα, αν η δουλειά που κάνω δεν είναι σύννομη

Τις δικές του απαντήσεις έδωσε αναφορικά με την εμπλοκή τόσο του δικού του ονόματος όσο και της νυν υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως στα ευρωπαϊκά προγράμματα αναφορικά με την υπόθεση της ΓΣΕΕ και του Γιάννη Παναγόπουλου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διευκρίνισε πως υπάρχει μεν σε εξέλιξη μια δικαστική έρευνα για τον κ. Παναγόπουλο – υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικά της Δικαιοσύνης – διαχωρίζοντάς τη όμως με τη συζήτηση που αφορά το ζήτημα του υπουργείου του. «Τι σημαίνει κοινωνικός φορέας; Τι σημαίνει φορέας που εκπροσωπεί μεγάλες παρατάξεις και συμπολίτες μας, όπως ΓΣΕΕ; Είναι οι φορείς που θέλουμε να έχουμε σχέση, θέλουμε εμείς να τους στηρίζουμε και θέλει και η ΕΕ να τους στηρίζουμε», όπως είπε. «Αυτοί οι φορείς έχουν συνάψει συμβάσεις για κατάρτιση εργαζομένων. Η ανεργία μειώθηκε ακριβώς γιατί έτρεξαν τέτοια προγράμματα».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Σε μια περίοδο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες από κάποια άλλη περίοδο. Τι σημαίνει αυτό; Ένα αθλητικό κέντρο που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους σε μια προηγούμενη περίοδο, δεν χρηματοδοτείται τώρα και οφείλεις να το ολοκληρώσεις. Αν δεν το ολοκληρώσεις, θα μείνει το αθλητικό κέντρο χωρίς να φτιαχτεί; Όχι, μεταφέρεται στους εθνικούς πόρους, αυτό το κάνουμε συνεχώς. Είναι πάγια τακτική».

«Ο σχεδιασμός αυτών των προγραμμάτων ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ»

Σε ό,τι αφορά στα συγκεκριμένα «επίμαχα προγράμματα», ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε πως ο σχεδιασμός τους ξεκίνησε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ήρθαν στη συνέχεια στην κυβέρνηση της ΝΔ, όπου και υπεγράφησαν με τους ίδιους φορείς. «Ο διαγωνισμός για τον εκάστοτε ιδιώτη που θα συμμετάσχει, γίνεται από τους φορείς. Εμείς πληρώνουμε τους φορείς αν συνάδει με όλη τη νομιμότητα».

«Το κράτος λοιπόν υπέγραψε σύμβαση με τους εταίρους αυτούς να τους πληρώσει για να τρέξουν τα προγράμματα. Όταν τελείωσε η προγραμματική περίοδος του προηγούμενου ΕΣΠΑ πριν από έναν χρόνο, δεν μπορούσαν να περάσουν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Υπήρχαν 4 προγράμματα τα οποία δεν ενέκρινε η ΕΕ ότι μπορούσαν να μεταφερθούν στη νέα περίοδο, εμείς είχαμε την υπογραφή και έτρεχε το πρόγραμμα. Αν το σταματούσαμε, υπήρχε περίπτωση να μας ζητηθούν όλα τα λεφτά πίσω από τις Βρυξέλλες».

«Οπότε εμείς μεταφέραμε όσα μας επέτρεψε η κοινότητα, ενώ τα άλλα που είχαν υπογραφεί και δεν μπορούσαν να μην πληρωθούν, τα φέραμε στους εθνικούς πόρους. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν η δουλειά αυτή δεν είναι σύννομη, να με συλλάβουν σήμερα», κατέληξε.