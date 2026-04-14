Νίκη: Η ειρήνη δεν διασφαλίζεται με σιωπή και υποχωρήσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα

Η πολιτική του κατευνασμού αποθρασύνει την Άγκυρα, υποστηρίζει με ανακοίνωσή της η Νίκη και προσθέτει πως «η Ελλάδα οφείλει να αναδείξει με σαφήνεια και επιμονή τον ρόλο της Τουρκίας ως παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή, αλλά και ως "συμμάχου" που υπονομεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της Ευρώπης».

«Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Ακάρ που απειλούσε πως θα είναι το τελευταίο Πάσχα όσων επιχειρήσουν να γιορτάσουν στα Κατεχόμενα. Χθες, ήταν η σειρά του νυν Χακάν Φιντάν για να απειλήσει με πόλεμο Ελλάδα και Κύπρο.

Δεν πρόκειται για περιθωριακές φωνές. Πρόκειται για πρόσωπα που κατέχουν σοβαρά αξιώματα, διαμορφώνουν πολιτική και συμβουλεύουν τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν.

Και όμως, απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η ελληνική κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική κατευνασμού, επενδύοντας σε μια επίπλαστη εικόνα “ήρεμων νερών”. Πόσο “ήρεμα” είναι άραγε τα νερά όταν διαταράσσονται συστηματικά από τουρκικά drones, μαχητικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη;

Την ίδια ώρα, η σιωπή των Βρυξελλών προκαλεί εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση. Δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ των οποίων του ενός τμήμα παραμένει υπό παράνομη τουρκική κατοχή, απειλούνται ευθέως με πόλεμο και η αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών παραμένει ανύπαρκτη.

Οι τυπικές ανακοινώσεις του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών δεν αρκούν. Απαιτείται άμεση διπλωματική κινητοποίηση», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Η Ελλάδα οφείλει να αναδείξει με σαφήνεια και επιμονή τον ρόλο της Τουρκίας ως παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή, αλλά και ως “συμμάχου” που υπονομεύει τη συνοχή του ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Το Κίνημα ΝΙΚΗ καλεί την κυβέρνηση: να εγκαταλείψει την πολιτική των ψευδαισθήσεων, να προχωρήσει σε ουσιαστική διεθνοποίηση της τουρκικής προκλητικότητας, να απαιτήσει σαφείς και δεσμευτικές τοποθετήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, να ενισχύσει την αποτρεπτική ισχύ της χώρας σε όλα τα επίπεδα και να απαιτήσει την άμεση απόσυρση των στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο, τα οποία ενισχύθηκαν πρόσφατα από μαχητικά F-16 που τροχοδρόμησαν στο παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου στα Κατεχόμενα».

«Η ειρήνη δεν διασφαλίζεται με σιωπή και υποχωρήσεις. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να εφησυχάζει», καταλήγει η ανακοίνωση της Νίκης.