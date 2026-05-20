Νέο βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok: “Η αδικία κατά των δανειοληπτών, σταματά εδώ”

Τις 8 στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να «προστατευθούν οι δανειολήπτες από την ασυδοσία των funds», παρουσίασε με βίντεο στο TikTok ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Στην Ελλάδα του 2026, χιλιάδες άνθρωποι φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους. Όχι, δεν είναι κακοπληρωτές από επιλογή», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Επικρίνει, παράλληλα, τις κυβερνήσεις Τσίπρα και Μητσοτάκη επειδή μετέτρεψαν το ιδιωτικό χρέος σε business για τα funds.

«’Αφησαν τους πολίτες απροστάτευτους απέναντι στα funds, στις εταιρείες διαχείρισης δανείων και στους πλειστηριασμούς. Αυτό τελειώνει εδώ. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει δημόσιες δεσμεύσεις» τονίζει, όπως:

-Προστασία πρώτης κατοικίας

-Δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του

-Περιορισμός στην ευθύνη του εγγυητή

-Τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές

-Ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους θέλουν να σταθούν όρθιοι.

Γιατί η κατοικία δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ασφάλεια. Είναι ζωή».