Νατσιός για Προσωπικό Αριθμό: Όπως δεν πέρασε με τις νέες ταυτότητες και δεν ξεριζώθηκε ο χριστιανισμός από τις καρδιές μας, δεν θα περάσει ούτε και τώρα

Στο θέμα της υποχρεωτικότητας του Προσωπικού Αριθμού εστίασε, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός και υποστήριξε πως «όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, οι πολίτες απέρριψαν πανηγυρικά αυτή την οργεουλική επιλογή της κυβέρνησης που την έχουν απορρίψει εδώ και καιρό και άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, καθώς θεωρούν ότι πλήττει τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες», είπε ο κ. Νατσιός και πρόσθεσε:

«Μόνο δύο εκατομμύρια Έλληνες στα 11 παρέλαβαν, αγαπητοί συνάδελφοι, με δική τους επιλογή τον Προσωπικό Αριθμό. Το υπόλοιπο 80% γύρισε την πλάτη σε μια μεθόδευση που ενοποιεί όλα τα βασικά προσωπικά δεδομένα κάθε πολίτη για να τον φακελώνει και να τον τιμωρεί εύκολα σε περίπτωση που αρνείται να εφαρμόσει πολιτικές βλαπτικές για τον ίδιο. Όπως δεν πέρασε με τις ταυτότητες και δεν ξεριζώθηκε ο χριστιανισμός από τις καρδιές μας, δεν θα περάσει ούτε και τώρα. Προτρέπουμε τους Έλληνες που λαμβάνουν τα περίφημα e -mails να μη δίνουν έγκριση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και να μην ενεργοποιούν τον Προσωπικό Αριθμό».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών της Θράκης κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού και στο θέμα των ΕΛΤΑ.

«Σας ρωτήσαμε την προηγούμενη φορά αν πίσω από τα λουκέτα κρύβεται ανίερο deal για την ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομείων και την παραχώρησή τους με μειωμένο λειτουργικό κόστος σε Έλληνα επιχειρηματία και ακόμα δεν μας απαντάτε», είπε.

Ολοκληρώνοντας αναφέρθηκε στο θέμα της ανάληψης της θέσης της προέδρου του Ελληνικού Φεστιβάλ από την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και κατέληξε διερωτώμενος: «Εσείς δεν ήσασταν που μετά την υπόθεση Λιγνάδη νομοθετήσατε μετά φανών και λαμπάδων ότι για τις τοποθετήσεις σε αυτά τα νομικά πρόσωπα του υπουργείου Πολιτισμού θα κάνετε διαγωνιστική διαδικασία ακόμα και μέσω ΑΣΕΠ; Γιατί καταργείτε τον νόμο σας και τον εαυτό σας; Διότι αν καταργείτε τους νόμους έτσι απλά, πως να σας πιστέψουμε όταν μας διαβεβαιώνετε ότι θα εφαρμόσετε το νόμο και θα πατάξετε τη διαφθορά;».