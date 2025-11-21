MENOY

Ν. Κακλαμάνης: Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου

Φωτογραφία: Intime
«Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, τονίζοντας την ανάγκη να μπει επιτέλους τέλος σε παρόμοια φαινόμενα» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και προσθεσε: «Όσα τρικάκια κι αν πετάξουν κάποιοι, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους του γραφείου οποιουδήποτε βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, η βίαιη νοοτροπία και οι τραμπουκισμοί δεν φοβίζουν κανέναν. Η δημοκρατία θα είναι πάντα πιο ισχυρή».

Νικήτας Κακλαμάνης

