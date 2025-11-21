Ν. Κακλαμάνης: Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
«Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου, τονίζοντας την ανάγκη να μπει επιτέλους τέλος σε παρόμοια φαινόμενα» δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και προσθεσε: «Όσα τρικάκια κι αν πετάξουν κάποιοι, όσα συνθήματα κι αν γράψουν στους τοίχους του γραφείου οποιουδήποτε βουλευτή του ελληνικού Κοινοβουλίου, η βίαιη νοοτροπία και οι τραμπουκισμοί δεν φοβίζουν κανέναν. Η δημοκρατία θα είναι πάντα πιο ισχυρή».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Παπασταύρου ξέχασε να πει για τη δραματική αλλαγή εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων
- Ν. Κακλαμάνης: Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου
- Κάθειρξη 8 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης