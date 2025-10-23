MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: “Η ελληνική πρόταση για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το μήνυμα πως οι κυρώσεις στη Ρωσία μπορούν να λειτουργήσουν, ασκώντας μεγαλύτερες πιέσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει.

Όπως είπε, σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες.

Κυριάκος Μητσοτάκης Σύνοδος Κορυφής

