Μητσοτάκης από Σύνοδο Κορυφής: “Η ελληνική πρόταση για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το μήνυμα πως οι κυρώσεις στη Ρωσία μπορούν να λειτουργήσουν, ασκώντας μεγαλύτερες πιέσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι μία κοινή αντιπυραυλική θωράκιση της Ευρώπης αποκτά δυναμική.
Αναφερόμενος στο ζήτημα της ενέργειας, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι ανταγωνιστικότητα χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει.
Όπως είπε, σήμερα υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες.