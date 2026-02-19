Μητσοτάκης από Ινδία: Προτεραιότητα να προστατεύσουμε τους νέους από τον ψηφιακό εθισμό

Στην ανάγκη προστασίας των νέων από τον ψηφιακό εθισμό κάνοντας λόγο για «προτεραιότητα» εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit» που διεξάγεται στην Ινδία υπό τον πρωθυπουργό της χώρας Ναρέντρα Μόντι.

«Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους νέου από τον ψηφιακό εθισμό και αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Στέκομαι αλληλέγγυος με τη Γαλλία που προχώρησε στην απαγόρευση πρόσβασης των εφήβων στα κοινωνικά δίκτυα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως έγραφε νωρίτερα το protothema.gr, την επόμενη εβδομάδα, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, εκτιμάται ότι μπορεί να παρουσιαστεί και ο ψηφιακός «κόφτης» στα social media για τα παιδιά ως τα 15 έτη.

Χαρακτηρίζοντας, δε, «τεχνολογική και πολιτιστική επανάσταση» την άνοδο στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως «οι γνώσεις για την ΤΝ και η τεχνογνωσία πρέπει να μοιραστεί σε όλο τον κόσμο».

Όπως σημείωσε στο πλαίσιο αυτό «η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει τεράστιες αλλαγές στην τεχνολογία και την ιατρική και αυτά τα οφέλη θα πρέπει να διανεμηθούν και σε άλλους πέρα των μεγάλων εταιρειών. Θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση στα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες».

Ζήτησε, επίσης, να δοθούν απαντήσεις στις «βάσιμες ανησυχίες όσον αφορά τις μεγάλες μετατοπίσεις εργατικού δυναμικού».

«Η ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορεί να είναι ιστορία αποκλεισμού αλλά συμπερίληψης. Αν θέλουμε η ΤΝ να υπηρετήσει την κοινωνία θα πρέπει το κράτος να ενημερώσει τα συστήματά του. Οι δημόσιοι φορείς και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επενδύσουν στις υποδομές και την τεχνογνωσία μεταξύ υπουργείων και άλλων φορέων. Οι χώρες που θα πετύχουν δεν θα είναι μόνο αυτές που θα οικοδομήσουν ισχυρά μοντέλα αλλά και αυτές που θα τα διαχειριστούν σωστά. Οι πληροφορίες είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να μοιράζονται και θα ήθελα πιο ανοιχτό διάλογο» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προοπτική δημιουργίας AI giga factory στη Δ. Μακεδονία από τη ΔΕΗ

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit, με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ελληνοαμερικανό σύμβουλο του Τραμπ για την Τεχνητή Νοημοσύνη συζητήθηκαν οι προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας.

Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Συζητήθηκε ακόμη η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.