Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Βασιλική Πολύζου

Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατέθεσε σήμερα η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου σε βάρος της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ενάγουσα, εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ είχε προχωρήσει και σε επίσημη προσφυγή, αναφέροντας στα σχετικά δικόγραφα ότι διορίστηκε από την κ. Κωνσταντοπούλου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) «Δικαιοσύνη Για Όλους», η οποία –όπως επισημαίνεται– συνδέεται με το κόμμα.

Κατά τους ισχυρισμούς της, εκκρεμεί η εξόφληση τιμολογίων συνολικού ύψους περίπου 16.000 ευρώ. Η ίδια υποστηρίζει ότι δηλώσεις και αναφορές που έγιναν σε βάρος της είναι συκοφαντικές, γεγονός που την οδήγησε στην κατάθεση μήνυσης.

Την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της κυρίας Πολύζου, η μήνυση κατατέθηκε με αφορμή όσα είχε δηλώσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόσο σε δηλώσεις της στις 17 Φεβρουαρίου στο περιστύλιο της Βουλής όσο και σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αμέσως επόμενη ημέρα, 18 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στο περιστύλιο της Βουλής, η κα Κωνσταντοπούλου είχε αποκαλέσει την ενάγουσα «απατεώνισσα», ενώ αρνήθηκε ότι υπήρξε πότε συνεργάτιδα του κόμματός της ή εργαζόμενη σε αυτό.

Όπως αναφέρεται στη μήνυση, στις δηλώσεις της αυτές η Ζωή Κωνσταντοπούλου φέρεται να της απέδωσε ψευδώς και προσβλητικώς συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και τέλεση απόπειρας κατ’ επάγγελμα εκβίασης με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Πέτρο Κουσουλό.

Είχε δημοσιεύσει καταγγελία εθελοντή

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Υγείας είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγγελία από τον Αλέξανδρο Καζάκο, ο οποίος ήταν εθελοντής από τον Σεπτέμβριο του 2017 έως και την αποχώρησή του τον Μάιο του 2018.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, διεπίστωσε ότι η διατύπωση «κάθε διαφορετικής άποψης προκαλούσε έντονες αντιδράσεις και προσωπική στοχοποίηση». Ο καταγγέλλων υποστηρίζει επίσης ότι έγινε αποδέκτης επαναλαμβανόμενων παραπόνων από εργαζομένους. «Σε μία περίπτωση, πρώην εργαζόμενη αποχώρησε καταγγέλλοντας πολύμηνη μη καταβολή αποδοχών. Σε άλλη περίπτωση, εργαζόμενος περιέγραφε ότι εργαζόταν επί μακρόν χωρίς να έχει λάβει αμοιβή και ότι είχε αναλάβει προσωπικά έξοδα τα οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε, δεν του επιστράφηκαν ποτέ» αναφέρει.