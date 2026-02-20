MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με μανικετόκουμπα με το εθνόσημο των ΗΠΑ στο Κρατικό Νίκαιας ο Άδωνις Γεωργιάδης – Η ατάκα για τον… “Δράκουλα” – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Συζητήσεις προκάλεσε η εμφάνιση του υπουργού Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νωρίτερα είχαν σημειωθεί επεισόδια από συγκεντρωμένους διαδηλωτές.

Το ίδιο βράδυ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο φορούσε μανικετόκουμπα με σκαλισμένο το εθνόσημο των ΗΠΑ. Την παρατήρηση έκανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης, επισημαίνοντας το ιδιαίτερο αξεσουάρ που παρέμενε στο πουκάμισο του υπουργού.

«Τα φοράω ακόμη, δεν έχω πάει σπίτι μου από το πρωί. Είναι δώρο από το Κογκρέσο», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, δείχνοντας τα μανικετόκουμπα στην κάμερα.

Στην απορία του δημοσιογράφου αν συνειδητοποιούσε ότι πήγε «στη Νίκαια, στο ΚΚΕ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ» φορώντας το εθνόσημο των ΗΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε με χιουμοριστική διάθεση: «Όταν ξύπνησα το πρωί – θα σου πω τι έπαθα. Σκέφτηκα “όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δε βάζεις σταυρό;”. Εκεί θα ήταν πολλοί κομμουνιστές μαζεμένοι, είπα να βάλω το εθνόσημο των ΗΠΑ, να έχω προστασία», είπε γελώντας.

Δείτε το βίντεο μετά το 34:18:

Άδωνις Γεωργιάδης

