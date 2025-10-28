Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν “σκουπίδια” εκπαιδευτικοί

Ένταση δημιουργήθηκε στο στούντιο του Action 24 όπου ήταν καλεσμένη το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου, η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς» είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καλησπερίζοντας του τηλεθεατές και τον Σεραφείμ Κοτρώτσο που αναφώνησε: «Αρχίσαμε…».

«Λέτε ότι το ΟΧΙ το είπε στους Ιταλούς ο Ιωάννης Μεταξάς και όχι ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς η ιστορία περιγράφει εντελώς διαφορετικά τα πράγματα…» της είπε.

«Η ιστορία είναι μία. Τι είπε; Ναι είπε; Είπε στον Ιταλό πρέσβη ΟΧΙ και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο» επέμεινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Ο Μεταξάς ήταν αυτός που είπε πρώτος το ΟΧΙ»!

Όμως η ένταση δεν έληξε εκεί. Λίγο αργότερα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε σε εκπαιδευτικούς που «βάλλουν εναντίον της πατρίδας μας, εναντίον των εθνικών μας εορτών. Θα έπρεπε να απολυθούν».

«Είναι σκουπίδια τα οποία δε σέβονται τη σημαία μας και προσβάλουν τη μνήμη των ηρώων μας» συμπλήρωσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.