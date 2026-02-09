Λατινοπούλου: Έρμαιο των κουκουλοφόρων για άλλη μια φορά το ΑΠΘ με τις ευλογίες της κυβέρνησης

Με σκληρή γλώσσα και ευθείες αιχμές κατά της κυβέρνησης τοποθετήθηκε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κάνοντας λόγο για «θεσμική ντροπή» και «πλήρη πολιτική αποτυχία».

Σε δήλωσή της, η κ. Λατινοπούλου υποστήριξε ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχουν μετατραπεί σε «πεδία τρομοκρατίας, διακίνησης ναρκωτικών και οργανωμένης παραβατικότητας», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται «ανίκανη ή απρόθυμη να επιβάλει την τάξη». Ειδική αναφορά έκανε στα επεισόδια στο ΑΠΘ, καταγγέλλοντας τη δράση «μειοψηφιών κουκουλοφόρων» και σημειώνοντας ότι οι 309 προσαγωγές χωρίς συλλήψεις αποτυπώνουν, όπως είπε, την «κατάρρευση της κρατικής αποφασιστικότητας».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» τόνισε ότι ακόμη και οι πρυτανικές αρχές ζητούν άμεση εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης στους πανεπιστημιακούς χώρους, κάνοντας λόγο για μέτρα που «έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί εδώ και χρόνια». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, επτά χρόνια στην εξουσία, απέτυχε να προστατεύσει τα ιδρύματα και τις οικογένειες που επενδύουν στις σπουδές των παιδιών τους.

Στο πλαίσιο των προτάσεών της, η κ. Λατινοπούλου ζήτησε άμεση φύλαξη όλων των εισόδων των πανεπιστημίων, πλήρη εφαρμογή του νόμου με πραγματικές συλλήψεις, προστασία φοιτητών και προσωπικού, καθώς και τερματισμό της ανοχής απέναντι στην οργανωμένη βία. Υποστήριξε επίσης ότι το κόστος των ζημιών στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία δεν πρέπει να επιβαρύνει τους φορολογούμενους, αλλά τους υπευθύνους.

Κλείνοντας, απηύθυνε μήνυμα προς τον πρωθυπουργό, ζητώντας άμεση λήψη μέτρων και καταλογίζοντας πολιτική ευθύνη για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, τονίζοντας ότι «η υπομονή της κοινωνίας έχει εξαντληθεί».