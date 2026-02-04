MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Έχω ζητήσει θανατική ποινή για τους διακινητές λαθρομεταναστών, τι είμαστε σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;

THESTIVAL TEAM

Την πρότασή της για επιβολή θανατικής ποινής στους λαθροδιακινητές την οποία, όπως είπε, έχει ήδη παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επανέλαβε το βράδυ της Τρίτης η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Ερωτηθείσα στο MEGA ποια μέτρα για το μεταναστευτικό θα λάμβανε αν γινόταν αρμόδια υπουργός, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε «πρώτον να ξέρουν διεθνώς ότι όποιος προσπαθήσει να περάσει τα σύνορα, συλλαμβάνεται, μεταφέρεται σε κλειστά κέντρα ακατοίκητα νησιά. Δεν είναι σκληρό μέτρο, είναι το αυτονόητο και λογικό σε μια χώρα που σέβεται τους πολίτες της. Δεν θα πάρει ούτε επιδόματα, ούτε σπιτάκια».

«Ζητώ, επίσης, αυστηρές ποινές στους λαθροδιακινητές ακόμα και θανατική ποινή και το έχω ζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζούμε σε μια εποχή που βιάζονται γυναίκες που τα γκέτο αυξάνονται και το Ισλάμ έχει μπει στην καρδιά της Ευρώπης και διασπείρει το Κοράνι και αυτά δεν τα αντιμετωπίζεις με ασπιρινούλες» πρόσθεσε η κυρία Λατινοπούλου.

Στο πλαίσιο αυτό επέμεινε και για τον χαρακτηρισμό «λαθρομετανάστες» λέγοντας ότι «όποιος εισβάλει παράνομα σε μια χώρα είναι λαθρομετανάστης».

Στην αντίδραση του Τάκη Χατζή για τους χαρακτηρισμούς αυτούς, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε «ας μαζέψουμε τότε όλη τη νΑφρική και την Ασία και όποιον θέλει να έρθει στην Ελλάδα λες και χωραμε και τα Ελληνόπουλα περνάνε καλά. Τι είμαστε, σταθμός Λαρίσης να μπαινοβγαίνει όποιος θέλει;».

