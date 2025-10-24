MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για Δούκα: Το υπ. Εθνικής Άμυνας θα πράξει ό,τι απαιτείται για να μην επιτρέψει την υποβάθμιση του Αγνώστου Στρατιώτη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα κυβέρνησης-δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Το πρωί της Παρασκευής (24/10), ο Χάρης Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας να απαντά ότι δεν θα επιτρέψει την υποβάθμιση του μνημείου.

«Μέσα σε λίγες ώρες, ο κ. Δούκας αναίρεσε τον εαυτό του. Χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο Δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση», τονίζουν κυβερνητικές πηγές και επισημαίνουν:

«Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για “καλή τύχη”, την οποία, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά».

«Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της. Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία», υπογραμμίζουν.

Και ξεκαθαρίζουν: «Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».

Πηγή: newsit.gr

Άγνωστος Στρατιώτης Χάρης Δούκας

