Κ. Τσουκαλάς: Το ζήτημα της μη συνεργασίας μας με τη ΝΔ είναι ειλημμένη απόφαση

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει σιωπητήριο σε όποιον επιχειρεί να μιλήσει για ένα γενικό θέμα», ανέφερε το πρωί της Κυριακής στο ACTION 24 ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τα εργατικά δυστυχήματα με αφορμή τη τραγωδία στο εργοστάστιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Επέκρινε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για το συγκεκριμένο δυστύχημα θα περιμένει τα επίσημα πορίσματα.

Σχολιάζοντας την πολιτική συγκυρία, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνεί με την αυτόνομη εκλογική πορεία. «Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος που να μην αποδέχεται το αξίωμα ότι όρος για την πολιτική αλλαγή είναι να φύγει η Νέα Δημοκρατία από τη διακυβέρνηση της χώρας. Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος να διαφωνεί με το αξίωμα, όπως το εξέφρασε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι απέναντι στο κυβερνών κόμμα και η επόμενη κυβέρνηση να είναι με στίγμα ΠΑΣΟΚ, στίγμα προοδευτικό. ‘Αρα νομίζω ότι στα θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις», τόνισε .

Εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει τις δυνάμεις του με την εξωστρέφεια και με την επικοινωνία των θέσεων του για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. « Οχι με την αυτοαναφορικότητα και την αναπαραγωγή εσωστρέφειας. Τον κόσμο τον νοιάζουν λύσεις στα προβλήματα του, όχι οι εσωκομματικοί συσχετισμοί. Για να διαμορφώσουμε πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης χρειάζεται κοινό και καθαρό στίγμα και ενιαία φωνή», σημείωσε και συνέχισε: «Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις για όλα τα ζητήματα, όπως για το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, το κοινωνικό κράτος και την οικονομία, και για να αναδειχτούν θα πρέπει όλοι μας να τις επικοινωνούμε σε κάθε ευκαιρία. Ο κόσμος περιμένει από εμάς να ασχοληθούμε με τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος δεν περιμένει συνθήματα, περιμένει λύσεις».

Σχετικά με τα ζητήματα συνεργασίας ο κ. Τσουκαλάς ξεκαθάρισε πως «το ζήτημα της μη συνεργασίας μας με τη Νέα Δημοκρατία είναι μια ειλημμένη απόφαση. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά και στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης. Είναι θέμα DNA. Δεν διαπραγματευόμαστε το DNA μας.

Μάλιστα, μέσα από τα κείμενα του Συνεδρίου θα προκύπτει με μεγάλη σαφήνεια ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας. Ο πρώτος που το λέει αυτό από την πρώτη στιγμή, είναι ο Πρόεδρός μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν είμαστε πρώτο κόμμα στις εκλογές, η χώρα είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι ακυβέρνητη. Αν είμαστε δεύτεροι και πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία, τότε ο ελληνικός λαός θα έχει κάνει τις επιλογές του, προφανώς θα είναι σεβαστές αλλά δεν αίρουν την άποψη μας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που κάνει ζημιά στη χώρα . Σε αυτήν την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα συγκυβερνήσει με τον κύριο Βελόπουλο ή την κυρία Λατινοπούλου. Ή θα συνεχιστεί η πολιτική που γεννά ανισότητες, σπαταλά ευκαιρίες ανάπτυξης, δημιουργεί ζητήματα στη θέση της χώρας και προσβάλλει τους θεσμούς ή πάμε σε μία πολιτική αλλαγή που θα πάει τη χώρα μπροστά», υπογράμμισε.