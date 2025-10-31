MENOY

Κ. Γκιουλέκας για Γ. Παπαδόπουλο: Ένα ιστορικό στέλεχος της ΝΔ έφυγε από κοντά μας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συλλυπητήρια δήλωση του Υφυπουργού Εσωτερικών–Μακεδονίας και Θράκης Κ. Γκιουλέκα για την απώλεια του ιστορικού στελέχους και βουλευτή της ΝΔ Γεωργίου Παπαδόπουλου

«Ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από τους πρωτεργάτες της γαλάζιας παράταξης, ένας μεγάλος «δάσκαλος» του Κοινοβουλευτισμού για τις δικές μας νεότερες γενιές βουλευτών και ένας άξιος εκπρόσωπος της Μακεδονίας στην ελληνική Βουλή με λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, έφυγε από κοντά μας.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και την ευχή η διαδρομή του στην ελληνική πολιτική σκηνή να αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα».

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας

