Η Λατινοπούλου έκανε τον σταυρό της όταν τη συνέκριναν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Ωπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα”

THESTIVAL TEAM

Την έντονη αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκάλεσε η σύγκρισή της το πρωί της Δευτέρας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου όσον αφορά το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων με την ίδια να βάζει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να επανεξεταστεί η θανατική ποινή στην Ευρώπη σε όσους ασελγούν σε ανήλικους

«Θα βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι τους διαδηλωτές για τη Χαμάς με τους αγρότες; Όταν κάποιος έχει δικαίωμα να κάνει μια πορεία ειρηνική… Είμαι κατά της φθοράς δημόσιας περιουσίας, είμαι κατά της βίας στα όργανα της τάξης. Δεν πρέπει από καμία πλευρά να υπάρχουν ακρότητες» είπε στον ΣΚΑΪ η πρόεδρος της Φωνής Λογικής η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν εφαρμόζει φιλελεύθερη πολιτική αλλά σοσιαλιστική. Τι είναι δηλαδή όταν μοιράζεις επιδοτήσεις με κεφάλια αιγοπροβάτων; Το δίκαιο σύστημα είναι μπόνους επιστροφής, επί των καταβληθέντων εισφορών και φορολογίας».

«Εγώ είμαι υπέρ του νόμου και της τάξης, υπέρ των αγροτών κατανοώ την οργή τους, να μη φτάνουμε σε ακρότητες, δεν θα με δείτε σε τρακτέρ να ανεβαίνω» συνέχισε η κυρία Λατινοπούλου η οποία στην παρατήρηση «άρα λέτε τα ίδια με την Ζωή που λέει κάτω τα χέρια από τους αγρότες» η ίδια έκανε τον σταυρό της και είπε «ώπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι απέναντι σε όσα πρεσβεύουμε, θέλει να φάει από την ίδια πίτα που έφαγαν οι προηγούμενοι».

Όσον αφορά τους «λαθρομετανάστες» πρότεινε «να πάνε σε κλειστά ακατοίκητα νησιά. Στη Γυάρο και τη Μακρόνησο υπάρχουν έτοιμες εγκαταστάσεις. Τι κακό έχει η Μακρόνησος;» για να προσθέσει στη συνέχεια ότι «θα πρέπει να επανεξετάσουμε την επαναφορά της θανατικής ποινή σε περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών στην Ευρώπη γενικότερα. Όταν οι συνθήκες αλλάζουν θα αλλάξουμε την αντιμετώπιση, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα με βαλεριάνες».

