Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Είμαι υποψήφιος για την προεδρία του Eurogroup, γιατί η ιστορία μας δεν είναι απλώς εθνική, είναι βαθιά ευρωπαϊκή», επισημαίνει ο ίδιος.

Δείτε την ανάρτησή του:

