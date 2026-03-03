“Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!” – Συνάντηση της Ελ. Ράπτη με την οδηγό του ΟΑΣΘ, Μαρία Γαλατσοπούλου

Στην καρδιά της καθημερινής μετακίνησης της Θεσσαλονίκης, πίσω από το τιμόνι ενός αστικού λεωφορείου, βρίσκεται μια γυναίκα που υπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό τον ρόλο της.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!», η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, συνάντησε τη Μαρία Γαλατσοπούλου, οδηγό του ΟΑΣΘ.

Με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αίσθημα καθήκοντος, η Μαρία Γαλατσοπούλου βρίσκεται καθημερινά στον δρόμο, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της πόλης.

Η παρουσία της σε έναν χώρο που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδροκρατούμενος αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής ζωής και ενισχύει το μήνυμα της ισότητας στην πράξη.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Πίσω από κάθε τιμόνι, κάθε στολή, κάθε θέση ευθύνης, υπάρχει μια γυναίκα με δύναμη, επιμονή και όραμα. Αυτές οι ιστορίες αξίζουν να ακούγονται, γιατί εμπνέουν και ενδυναμώνουν».

