MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!” – Συνάντηση της Ελ. Ράπτη με την οδηγό του ΟΑΣΘ, Μαρία Γαλατσοπούλου

|
THESTIVAL TEAM

Στην καρδιά της καθημερινής μετακίνησης της Θεσσαλονίκης, πίσω από το τιμόνι ενός αστικού λεωφορείου, βρίσκεται μια γυναίκα που υπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό τον ρόλο της.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γυναίκες δυναμικές! Γυναίκες που ξεχωρίζουν!», η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη, συνάντησε τη Μαρία Γαλατσοπούλου, οδηγό του ΟΑΣΘ.

Με υπευθυνότητα, ψυχραιμία και αίσθημα καθήκοντος, η Μαρία Γαλατσοπούλου βρίσκεται καθημερινά στον δρόμο, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών της πόλης.

Η παρουσία της σε έναν χώρο που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδροκρατούμενος αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής ζωής και ενισχύει το μήνυμα της ισότητας στην πράξη.

Όπως ανέφερε η Έλενα Ράπτη: «Πίσω από κάθε τιμόνι, κάθε στολή, κάθε θέση ευθύνης, υπάρχει μια γυναίκα με δύναμη, επιμονή και όραμα. Αυτές οι ιστορίες αξίζουν να ακούγονται, γιατί εμπνέουν και ενδυναμώνουν».

Teaser link: https://www.instagram.com/p/DVa9IYciKhG/
Full video link: https://www.instagram.com/p/DVbx1lRgFUH/

Έλενα Ράπτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο 40χρονος που κατηγορείται ότι έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης σήμερα για 3 ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Αντώνης Γούναρης: Ο γιος του είναι εγκλωβισμένος στο Ομάν – “Είναι ανησυχητικό”, λέει ο μουσικοσυνθέτης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον βασιλιά της Ιορδανίας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Βαγγέλης Παπαδόπουλος κατά Γιώργου Κουβαρά: Ρε βλάκα, γιατί περί βλακός πρόκειται, είναι δυνατόν να λες τέτοιες ανοησίες;

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Στέφανος Μιχαήλ για τις επιθέσεις του Ιράν στην Κύπρο: “Έχω στο σπίτι το όπλο μου, έχω τις σφαίρες μου, είμαι φουλ εξοπλισμένος”