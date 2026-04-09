Γεωργιάδης σε Ανδρουλάκη: Ας πάτε να προσευχηθείτε μήπως σας φωτίσει ο Θεός και γίνετε πιο ειλικρινής

Συνεχίζεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ, με τον υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι και να απαντά εκ νέου σε ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη για τα ρουσφέτια.

Νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ απαντώντας σε αναρτήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, σημείωνε σε ανακοίνωσή του πως «η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα … σιωπή», προσθέτοντας: «Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δηλώσει σε συνέντευξή του πως «εάν τολμήσει βουλευτής της αντιπολιτεύσεως και σηκωθεί σε εμένα και κατηγορήσει τους συναδέλφους μου της ΝΔ, δεσμεύομαι να δημοσιεύσω στο Twitter μου, όλα τα ρουσφέτια που μου έχει ζητήσει ο ίδιος. Γιατί δεν ξέρω πολλούς βουλευτές της αντιπολίτευσης που να μη μου έχουν ζητήσει».

Λίγη ώρα αργότερα μετά την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε και επιτέθηκε εκ νέου στον Νίκο Ανδρουλάκη σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές».

Ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε: «Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας…».