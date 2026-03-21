Γεωργιάδης: Κακώς έβαλα το κράκερ στο στόμα μου – Δεν θα είναι ομαλή διαδικασία η δίκη για τα Τέμπη

Τις δικές του εξηγήσεις αναφορικά με το επεισόδιο στη Βουλή με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και το κρακεράκι, έδωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, «καθόμασταν εκεί 1,5 ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα», καθώς ο ίδιος δεν είχε καταφέρει να πάει στο γραφείο του καθόλου εκείνη την ημέρα.

«Πήγα κατευθείαν στη Βουλή, δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα, με έπιασε το στομάχι μου. Σηκώνομαι πάω έξω, τρώω 2 κράκερ, μπαίνω, κρατούσα το κουτί, το έβαλα πίσω αν μην φαίνεται και επειδή στο χέρι μου ήταν ήδη ένα κρακεράκι, το έβαλα στο στόμα μου να το φάω», ανέφερε.

«Κακώς το έβαλα», παραδέχτηκε ο κ. Γεωργιάδης. «Την ώρα που το κάνω αυτό, συνειδητοποιώ ότι απέναντι με γράφει με το κινητό η Κωνσταντοπούλου. Θυμάμαι ότι το έχει κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή με την κ. Συρεγγέλα, με τον Φραπέ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Αποφασίζω λοιπόν να αντιδράσω. Ξαναλέω, ήταν λάθος που έβαλα το κρακεράκι στο στόμα μου. Ήταν αυτός λόγος η άλλη να σε τραβάει βίντεο;»

«Δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι πατέρας θύματος των Τεμπών»

Αμέσως μετά η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, με τον υπουργό να μην παραλείπει να αναφερθεί και στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι. «Είχα πει από την πρώτη στιγμή πως δεν θυμηθήκανε μετά από 3 χρόνια τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο λόγος που έκαναν αυτήν τη φασαρία – και ο κ. Ρούτσι υπό την καθοδήγηση της κ. Κωνσταντοπούλου – ήταν γιατί ήθελαν να αναβληθεί η έναρξη της δίκης», τόνισε χαρακτηριστικά, επικαλούμενος μάλιστα και τη χθεσινή ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Δεν είναι μόνο ο κ. Ρούτσι πατέρας θύματος των Τεμπών, υπάρχουν άλλοι πολλοί γονείς. Θυμίζω τότε οι πολλοί δεν ήθελαν να σταματήσει η διαδικασία της δίκης. Ακόμη και στις τοξικολογικές εξετάσεις οι 50 από τους 56 είπαν δεν θέλουν να γίνουν. Δεν εκπροσωπεί ο ένας το σύνολο», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Και κατέληξε λέγοντας:

«Δεν θα είναι καθόλου ομαλή η διαδικασία. Όσο είναι ομιχλώδης η κατάσταση και δεν βλέπει η κοινή γνώμη τι πραγματικά συμβαίνει, αυτοί οι άνθρωποι όπως η Κωνσταντοπούλου, κερδίζουν πολιτικά. Αυτό που επιδιώκουν είναι η συνέχιση της θολούρας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Στέλιος Διονυσίου: Είμαι ο πιο ευτυχισμένος μπαμπάς του κόσμου, είναι στιγμές που είχα να τις ζήσω πάρα πολλά χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ιρανός ΥΠΕΞ: Ο Στάρμερ θέτει τις ζωές των Βρετανών πολιτών σε κίνδυνο, θα ασκήσουμε το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: 9θέσιο βαν συγκρούστηκε με ΙΧ στην διασταύρωση αεροδρομίου – Δύο τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Χειρουργήθηκε για αφαίρεση όγκου ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Η πρώτη φωτογραφία του μετά την επέμβαση

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρέτησε δημοσίως τον Τσακ Νόρις: “Ήταν Αμερικανός από κάθε άποψη”