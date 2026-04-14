Γ. Λοβέρδος: Οι δηλώσεις Φιντάν έχουν στόχο κυρίως το εσωτερικό του ακροατήριο

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, σχολιάζοντας στο ΕΡΤnews την επιθετική ρητορική του Χακάν Φιντάν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Ελλάδα κινείται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, ενισχύει την άμυνά της και δεν έχει επιθετικές βλέψεις. «Θεωρώ ότι οι δηλώσεις του κ. Φιντάν αφορούν κυρίως το εσωτερικό του ακροατήριο», σχολίασε, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «εκνευρισμό» στην τουρκική πλευρά λόγω των εξελίξεων.

Μιλώντας για τις τελευταίες εξελίξεις ο υφυπουργός Εσωτερικών δήλωσε παρέπεμψε στη χθεσινή απάντηση του ΥΠΕΞ λέγοντας ότι «η Ελλάδα είναι μία δύναμη φιλειρηνική, η οποία αυτό το καθήκον επιτελεί τόσο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αλλά και ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η χώρα «αγωνίζεται για την ειρήνη και την επιβολή του διεθνούς δικαίου παντού και όχι αλά καρτ». Ο κ. Λοβέρδος έστειλε ταυτόχρονα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής λέγοντας ότι «εμείς δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σχέση που ενισχύεται με τη συμμετοχή και των Ηνωμένων Πολιτειών. «Ό,τι πράττει η Ελλάδα είναι για την άμυνά της, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη και την προστασία των εθνικών της συμφερόντων. Δεν είναι σε καμία περίπτωση για να εξαπολύσει επίθεση σε κανέναν», υπογράμμισε.

Ο κ. Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» και στην Στέλλα Παπαμιχαήλ, επανέλαβε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική στηρίζεται στην ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, τονίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας. «Το να είσαι υπέρ του διεθνούς δικαίου και της ειρήνης δεν σημαίνει ότι δεν φροντίζεις την αμυντική σου κατάσταση», σημείωσε. Αναφερόμενος στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον και τον πόλεμο στο Ιράν, εκτίμησε ότι η Τουρκία εμφανίζεται ανήσυχη για πιθανές εξελίξεις στην περιοχή, όπως η ενίσχυση του κουρδικού ζητήματος, αλλά και η ένταση στις σχέσεις της με το Ισραήλ. «Δείχνει μια φοβία κυρίως για το ενδεχόμενο να υπάρξει μια ενίσχυση του κουρδικού αιτήματος για τη δημιουργία κουρδικού κράτους» σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην ειρηνική συνύπαρξη, με βασικό στόχο «την προστασία του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, εφόσον το επιθυμούν και οι άλλοι».

«Ο Όρμπαν στην Ουγγαρία υπέστη τη μεγαλύτερη εκλογική ήττα στην ιστορία»

Ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε επίσης και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα και την βαριά ήττα του Όρμπαν. «Υπήρξε μια ευρεία νίκη από το κόμμα του, που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη όχι μόνο για την Ουγγαρία αλλά και για την Ευρώπη». Όπως είπε, «εμείς δεν ανακατευόμαστε στα εσωτερικά καμίας ξένης χώρας. Θεωρούμε ότι είναι δικαίωμα των λαών να εκλέγουν όποιον θέλουν». Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία για αλλαγή στάσης της Ουγγαρίας σε ευρωπαϊκά ζητήματα: «Ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν κάποιοι συσχετισμοί. Η πρώτη δήλωση του νέου πρωθυπουργού, ότι δεν πρόκειται να θέσει εμπόδιο στο δάνειο προς την Ουκρανία, δείχνει ότι υπάρχει μια τέτοια κατεύθυνση», πρόσθεσε.