Φλωρίδης: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 η λειτουργία του Εφετείου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης- Εκπονείται κυκλοφοριακή μελέτη

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις εντός του λιμένα της πόλης, ενώ η ανακαίνιση του υπάρχοντος Δικαστικού Μεγάρου θα προχωρήσει ως ξεχωριστό δημόσιο έργο με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Τα παραπάνω γνωστοποίησε, από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη ενόψει της παραπάνω μετεγκατάστασης και της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών της πόλης σε δύο χωροταξικά διακριτά συγκροτήματα- από τη μία το υφιστάμενο Δικαστικό Μέγαρο κι από την άλλη οι νέες εγκαταστάσεις σε χώρους του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).

Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν και ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, παράγοντες της Δικαιοσύνης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ΟΛΘ και της Τροχαίας, αποφασίστηκε η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης καθώς η λειτουργία του νέου Εφετείου δημιουργεί αυξημένες ανάγκες σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: στάθμευση, ασφαλή πεζή πρόσβαση και διάσχιση των οδικών αρτηριών που μεσολαβούν μεταξύ των δύο κτιριακών συγκροτημάτων για την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση από περίπου 2.500 ανθρώπους/ημερησίως. Τονίστηκε δε, η ανάγκη πρόβλεψης νέων υποδομών για την καλύτερη «επικοινωνία» των δύο δικαστικών κτιρίων, όπως για παράδειγμα μέσω κατασκευής πεζογέφυρας, νέων διαβάσεων με επαρκή φωτισμό κ.ά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, η κυκλοφοριακή μελέτη θα ανατεθεί στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Η μελέτη αυτή «πρέπει να είναι έτοιμη με τις υποδομές της στο τέλος Νοεμβρίου του 2026 που θα παραδοθεί το νέο κτίριο στο λιμάνι για να λειτουργήσει το Εφετείο», επισήμανε ο κ. Φλωρίδης.

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, τόνισε ότι η ΣΔΙΤ για την κατασκευή των νέων Δικαστικών Μεγάρων Σερρών, Κιλκίς και Έδεσσας, «προχωράει όπως είναι τώρα, με αναβάθμιση των κτιριακών δεδομένων, μετά την ενοποίηση των Ειρηνοδικείων με τα Πρωτοδικεία. Ο νέος δικαστικός χάρτης οδηγεί σε αναμόρφωση του κτιριακού προγράμματος», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Με κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΤΑΧΔΙΚ η ανακαίνιση του υπάρχοντος Δικαστικού Μεγάρου

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ανακαίνισης του υπάρχοντος Δικαστικού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης που θα στεγάζει πλέον το Πρωτοδικείο ανακοίνωσε ότι το έργο θα προχωρήσει ως ξεχωριστό δημόσιο έργο με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΤΑΧΔΙΚ. «’Αρα θα πάμε σε μια εκτεταμένη αναβάθμιση, και ενεργειακή και των εσωτερικών υποδομών».

Από την πλευρά του, ο κ. Ταχιάος επισήμανε ότι η ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα. «Χρειάζεται να γίνει αρχικά μια μεταστέγαση υπηρεσιών στο λιμάνι και να γίνουν κάποιες εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Κάναμε μια συζήτηση με τον κ. Φλωρίδη για το πως θα προγραμματιστούν όλα αυτά […] και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις», πρόσθεσε ο υφυπουργός Υποδομών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου- πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης Σοφία Μαντζακίδου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Πάρις Μπίλλιας, η διευθύντρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Πέτρος Αλικάκος και ο πρόεδρος τους Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Φινοκαλιώτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ