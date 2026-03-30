Φαραντούρης: Παραδοσιακή σταλινική πρακτική η συκοφάντηση πρώην συντρόφων

Οξεία απάντηση σε όσους, εντός και πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, τον επικρίνουν για τις πολιτικές του επιλογές και ιδίως για την παρουσία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έδωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, στον απόηχο της αιχμηρής τοποθέτησης του Παύλου Πολάκη. Με ανάρτησή του, επιτέθηκε σε όσους, όπως υποστηρίζει, αναπαράγουν ψευδείς ισχυρισμούς σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «χοντροκομμένα ψέματα» που, κατά την εκτίμησή του, μαρτυρούν «ανασφάλεια».

Ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι όσοι τον διέγραψαν «πριν δύο μήνες», όπως αναφέρει, εξακολουθούν να ασχολούνται με τη μετέπειτα πολιτική του πορεία, συνοδεύοντας, όπως λέει, αυτή την αγωνία με «χυδαία όσο και αστεία ψέματα». Στο ίδιο κείμενο επιχείρησε να αντικρούσει τις αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη για το πολιτικό του παρελθόν, τονίζοντας ότι ουδέποτε υπήρξε μέλος της ΔΑΠ και ότι ιδεολογικά ανήκε πάντοτε στη δημοκρατική παράταξη.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και ως προς τη διαδρομή του προς την Ευρωβουλή, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι επιδίωξε να τοποθετηθεί σε ευρωψηφοδέλτιο μέσω προσωπικών παρεμβάσεων. Αντιθέτως, όπως σημειώνει, η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο προέκυψε μέσα από εσωκομματική εκλογική διαδικασία, στην οποία, κατά τον ίδιο, εξελέγη πρώτος στην περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, κατηγόρησε ορισμένους αντιπάλους του ότι καταφεύγουν σε τέτοιες επιθέσεις για «μερικά λάικ και λίγη δημοσιότητα».

Η ανάρτησή του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή ήρθε στον απόηχο νέας έντασης με τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος μετά την παρουσία του Νικόλα Φαραντούρη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε «φελλό» και αναφέρθηκε υποτιμητικά στις πολιτικές του μετακινήσεις. Απαντώντας σε αυτό το κλίμα, ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μίλησε για «παραδοσιακή σταλινική πρακτική» συκοφάντησης πρώην συντρόφων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πολιτικά αδιέξοδα όσων τις υιοθετούν.

Η ανάρτηση του Νικόλα Φαραντούρη

Παραδοσιακή σταλινική πρακτική η συκοφάντηση πρώην συντρόφων

Τα χοντροκομμένα ψέματα δείχνουν πάντα ανασφάλεια. Αυτοί που με διέγραψαν πριν δύο μήνες (με υποψίες και χωρίς αιτιολογία), έκτοτε ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ «που θα πάει ο Φαραντούρης», συνοδεύοντας την αγωνία τους με χυδαία όσο και αστεία ψέματα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας:,

1. Ουδέποτε υπήρξα μέλος της ΔΑΠ. Τελεία.

2. Ανήκα πάντα ιδεολογικά στη δημοκρατική παράταξη και εντάχθηκα σε ένα και μόνο κόμμα στη ζωή μου προ 3ετίας με αφορμή την υποψηφιότητά μου. Δεν συμμετείχα σε κομματικά όργανα και έδωσα με αφοσίωση και μαχητικότητα τη μάχη το σταυρού, τόσο στις εθνικές εκλογές (στη δύσκολη μονοεδρική της Κεφαλονιάς), όσο και στις ευρωεκλογές.

3. Ουδέποτε ζήτησα από οποιονδήποτε να με «τοποθετήσει» σε ευρωψηφοδέλτιο. Δεν προβλεπόταν άλλωστε κάτι τέτοιο. Συμμετείχα, όπως είναι γνωστό, σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές μαζί με δεκάδες άλλους υποψηφίους. Εξελέγην πρώτος στην περιφέρεια της Αττικής και έτσι συμπεριελήφθηκα στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών σε όλη την επικράτεια.Κάποιοι ανθρωποι θα έλεγαν οποιοδήποτε ψέμα για μερικά λάικ και λίγη δημοσιότητα.

Είναι επίσης παραδοσιακή σταλινική πρακτική η συκοφάντηση πρώην συντρόφων. Όμως τα ψέματα τέτοιου τύπου δεν θα λύσουν τα πολιτικά αδιέξοδα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι ψεύτες. «Φθόνος εστί κάκιστος, έχει δε τι καλόν εν αυτώ. Τήκει γαρ φθονερών όμματα και κραδίην». Ο φθόνος είναι πολύ κακός, αλλά έχει ένα καλό: λιώνει τα μάτια και την καρδιά των φθονερών».