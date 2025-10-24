MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έπαρση της σημαίας του ΟΗΕ στον βράχο της Ακρόπολης για τα 80 χρόνια του Οργανισμού – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τελετή για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Στη διάρκειά της, έγινε έπαρση της σημαίας του ΟΗΕ μαζί με την ελληνική.

Φωτογραφία: Intime

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Σαν σήμερα, πριν από 80 χρόνια, στις 24 Οκτωβρίου 1945, ιδρύθηκε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, με αποστολή τη διαφύλαξη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Στο σύγχρονο ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, με δεκάδες συγκρούσεις να μαίνονται παγκοσμίως, η πλήρης και συνεπής εφαρμογή των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ», σημειώνει.

«Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό κράτος μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, στηρίζει διαχρονικά τους σκοπούς και τις αρχές του Οργανισμού, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στον απαρέγκλιτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά από κοινού με τα κράτη όλου του κόσμου για την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων μέσω του διαλόγου και της πολυμερούς διπλωματίας», καταλήγει.

Ακρόπολη ΟΗΕ Σημαία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Σοκ στο NBA με τα στημένα ματς: Ανάμεσά τους και ένα των Μπακς του Αντετοκούνμπο – Συνελήφθησαν παίκτες και προπονητής

ΧΑΛΑΡΑ 12 ώρες πριν

Τι σημαίνει το να ελέγχεις πάντα το κινητό πριν κοιμηθείς, σύμφωνα με την Ψυχολογία

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο Μεντβέντεφ λέει ότι ο Τραμπ “πάει γυρεύοντας” μετά την ανακοίνωση κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ποιοι πάνε ταμείο σήμερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 λεπτά πριν

Ημαθία: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. 20χρονος που έκρυβε λαθραία τσιγάρα και καπνό στο σπίτι του στην Αλεξάνδρεια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Η Ελλάδα έχει έναν και μοναδικό εχθρό την Τουρκία