Θεσσαλονίκη: Το μετρό αναδεικνύει την πόλη ως κορυφαίο city break προορισμό στην Ευρώπη – Τι αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph

Η εφημερίδα The Telegraph χαρακτηρίζει το μετρό Θεσσαλονίκης ως «το κορυφαίο σύστημα μετρό για city break στην Ευρώπη», επισημαίνοντας τον κομβικό του ρόλο στη μεταμόρφωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

«Ενα νέο δίκτυο μετρό μόλις έκανε αυτή την γαλήνια πόλη τον καλύτερο αστικό παραθαλάσσιο προορισμό της Ευρώπης», τιτλοφορείται το άρθρο του ταξιδιωτικού συντάκτη της ιστοσελίδας The Telegraph, Christopher Beanland.

Όπως σημειώνει, η κοσμοπολίτικη πλευρά της πόλης γίνεται πλέον πολύ πιο προσιτή, χάρη σε ένα εντυπωσιακό και σύγχρονο σύστημα μεταφορών που αλλάζει τον τρόπο εξερεύνησης της.

Το άρθρο περιγράφει τη Θεσσαλονίκη ως έναν ιδανικό προορισμό για ένα «city break» στην Ευρώπη, που συνδυάζει εύκολη πρόσβαση, παραθαλάσσια ατμόσφαιρα και σύγχρονες υποδομές όπως το νέο μετρό.

Ο δημοσιογράφος εστιάζει ιδιαίτερα στον σταθμό της Βενιζέλου, αναφέροντας ότι η ιστορία της πόλης αποκαλύπτεται κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια των επιβατών. Ρωμαϊκά και βυζαντινά ευρήματα, πλήρως ενταγμένα στον χώρο του σταθμού, συνθέτουν ένα μοναδικό υπόγειο «μουσείο εν λειτουργία», που εντυπωσιάζει ακόμη και τους πιο έμπειρους ταξιδιώτες.

Ιδιαίτερη εντύπωση του προκάλεσε και η ευκολία μετακίνησης, που του επέτρεψε να επισκεφθεί σημεία όπως την παραλιακή ζώνη, πολιτιστικούς χώρους, αλλά και περιοχές αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Το άρθρο αναφέρεται επίσης σε σταθμούς όπως η Αγία Σοφία και το Πανεπιστήμιο, όπου αρχαιολογικά ευρήματα και σύγχρονη αρχιτεκτονική συνυπάρχουν, καθώς και σε εμβληματικά σημεία της πόλης, όπως ο Λευκός Πύργος.

Κλείνοντας, ο συντάκτης τονίζει ότι ο επόμενος στόχος του δικτύου είναι η επέκταση προς το αεροδρόμιο.