Κύπρος: Ένταση ανάμεσα σε μέλη του ΟΗΕ και κατοχικές δυνάμεις – Άρματα μάχης κατέβασαν οι Τούρκοι

THESTIVAL TEAM

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη νεκρή ζώνη κοντά στο μικτό χωριό Πύλα στην Κύπρο, λόγω κινήσεων της τουρκικής πλευράς τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, στην ευρύτερη περιοχή μεταφέρθηκαν 15 άρματα μάχης, ενώ ενισχυμένη είναι και η παρουσία δυνάμεων των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, στην περιοχή έφτασαν δεκάδες μέλη της λεγόμενης «αστυνομίας» με πολιτική περιβολή, ενώ σε κοντινό σημείο τοποθετήθηκε τουρκική σημαία. Είχε προηγηθεί διαφωνία μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής παραμένουν οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καθώς και οχήματα της λεγόμενης «αστυνομίας» του ψευδοκράτους. Η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει ενισχυθεί με στόχο την παρακολούθηση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω έντασης.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισβάλει στη νεκρή ζώνη, με «αστυνομική παρουσία», παρεμποδίζοντας τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Δημοκρατίας να επισκεφθούν βουστάσια, στα οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να μεταδόθηκε αρχικά ο ιός του αφθώδους πυρετού από τα κατεχόμενα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις ελεύθερες περιοχές.

Από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο παρακολουθεί τις εξελίξεις και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή οποιωνδήποτε τετελεσμένων.

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, Κασίμ Ντιανί, απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην περιοχή της Πύλας, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ο εκπρόσωπος Τύπου Αλίμ Σιντίκ δήλωσε στον «Φιλελεύθερο» ότι η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας είναι ήρεμη. Όπως ανέφερε, ειρηνευτικές δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή, έχουν εντείνει τις περιπολίες τους και διατηρούν ορατή παρουσία μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου τουρκοκυπριακών δυνάμεων στη νεκρή ζώνη.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της αποστολής. Παράλληλα, σημείωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, επιδιώκοντας την αποκατάσταση του πρότερου καθεστώτος και τη διατήρηση της σταθερότητας.

Ερωτηθείς για τα άρματα μάχης και την τουρκική σημαία, ο Αλίμ Σιντίκ διευκρίνισε ότι αυτά βρίσκονται εκτός της νεκρής ζώνης.

Το ζήτημα, αν και είχε προκύψει εδώ και ημέρες, έγινε γνωστό σήμερα, καθώς η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ επιχειρούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ έως τις 17 Απριλίου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Το Ισραήλ καλεί τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εν μέσω πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 δευτερόλεπτα πριν

Αθήνα: Συνελήφθη γιατρός ο οποίος εξέδιδε και διακινούσε συνταγές ναρκωτικών χαπιών

EUROBANK 3 ώρες πριν

Eurobank: “Generation Forward” – Μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά του Private Banking

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Κοινωνικός Τουρισμός: Έναρξη από την 1η Μαΐου – Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις για 300.000 δικαιούχους

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγιάρ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της χώρας